Flamengo x Mirassol talvez não existisse se não fosse Luiz Araújo

O Flamengo recebe o Mirassol hoje, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. E dá para dizer que esse jogo dificilmente existiria se não fosse Luiz Araújo.

O atacante teve uma passagem rápida pelo clube, ainda na base, mas foi suficiente para gerar uma transferência que mudou os rumos do Mirassol.

Foi com a negociação de Luiz Araújo que o clube do interior paulista conseguiu dinheiro para construir as bases do centro de treinamento.

E com essa estrutura, o Mirassol viveu a ascensão: foi campeão da Série D em 2020 e chegou à elite em 2025.

A situação do Mirassol depois do CT mudou completamente. Com esse dinheiro, compramos a área do CT e iniciamos as obras do CT, os quatro campos, academia e quartos. Esse dinheiro foi gasto com isso. Hoje, o CT é muito mais completo. Mas o início todo foi com o dinheiro da ida dele. Outros clubes pegariam o dinheiro para gastar com jogador. Nós fizemos o CT. Foi de onde o Mirassol alavancou e começou a ter resultados em campeonatos nacionais. Junior Antunes, diretor de futebol do Mirassol, ao UOL

Como Luiz Araújo e o dinheiro foram parar lá

O atacante foi levado ao Mirassol pelo ex-zagueiro pentacampeão Edmilson.

Seis meses depois, ele foi negociado com o São Paulo. E o Mirassol teria direito a 30% da negociação seguinte.

Quando Luiz Araújo se transferiu para o Lille, da França, por R$ 38 milhões em 2017, veio a bolada que tirou o CT do papel.

Os dirigentes do Mirassol dizem que o clube poderia ter ficado com mais dinheiro, mas os 10% do intermediário da venda para o clube francês foram tirados da fatia de 30% que era do Mirassol. Ou seja, só 20% da transferência efetivamente entraram no custeio do CT.

A escalada do Mirassol

Desde que passou a contar com uma estrutura física melhor, em 2018, o clube subiu os degraus nas divisões do futebol brasileiro. Foi campeão da Série D em 2020 e, neste ano, estreia na Série A.

O clube investiu mais no CT, não parou naquela leva inicial gerada pela transferência de Luiz Araújo. A diretoria estima que, ao todo, já investiu R$ 15 milhões.

A estrutura conta com quatro campos, academia e quartos onde os jogadores se concentram antes dos jogos.

O Mirassol é a principal surpresa do Brasileirão 2025: está em quinto, com 28 pontos, e tem jogos a menos do que os concorrentes.

Será o primeiro confronto entre Flamengo e Mirassol na história. E logo no Maracanã.

"É muito trabalho. É um time que não tem dívidas. O bicho é pago no começo do mês. O salário está pago. A comissão técnica é muito boa. O time tem uma estrutura muito boa. Mas só pensamos em fazer 45 pontos e manter na primeira divisão. Não tem ilusão", disse Junior Antunes.

O time tem uma das menores folhas da Série A atualmente. Entende que disputa com o Juventude o "título" de time mais barato. Só que enquanto os gaúchos estão em situação complicada na zona de rebaixamento, o time paulista empilha resultados surpreendentes.

"Tivemos um lema de que o Mirassol iria viver um sonho na Série A. Estamos vivendo e indo bem, por enquanto", completou o dirigente.

E Luiz Araújo?

O jogador que indiretamente deixou um legado para o clube não é tão próximo da diretoria assim. Até porque a passagem por lá foi curta.

Luiz Araújo deve voltar a ser relacionado contra o Mirassol após ficar dois jogos fora no Flamengo, por decisão da comissão técnica de controlar a carga de jogos dele.

Depois da transferência para o Lille, o atacante defendeu o Atlanta United, dos EUA, antes de ser contratado pelo Fla, em 2023. O Mirassol não teve mais participação no resultado financeiro das negociações.