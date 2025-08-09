Topo

Esporte

Flamengo x Mirassol: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 05h30

Flamengo e Mirassol entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo viu a sequência de três vitórias consecutivas ser interrompida na rodada passada. A equipe de Filipe Luís visitou o Ceará e empatou em 1 a 1.

Rubro-Negro precisa virar a chave após a queda na Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no tempo normal.

O Mirassol é a sensação do campeonato e e tenta entrar no G4. O Leão venceu três dos últimos cinco compromissos, incluindo o jogo contra o Vasco, por 3 a 2, na última rodada.

Flamengo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

