Flamengo leva susto com lei do ex, mas vence Mirassol e dorme na liderança
O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 no Maracanã neste sábado (9), em jogo que parecia controlado, mas que a Lei do Ex apareceu para dar emoção no final da partida, válida pela 19ª rodada, fechamento do primeiro turno do Brasileirão.
Léo Pereira e Plata marcaram os gols do Rubro Negro, que dorme líder do campeonato. Gabriel, que passou pelo Flamengo entre 2013 e 2019, descontou para o Mirassol.
A vitória deixa o Flamengo isolado na liderança, com 40 pontos, três à frente do Cruzeiro, que ainda joga na rodada - amanhã, contra o Santos, às 18h30. O próximo compromisso do Rubro Negro é pela Libertadores, contra o Internacional, na quarta-feira (13), novamente no Maracanã.
Já o Mirassol, com a derrota, estaciona na 5ª colocação do campeonato, com 28 pontos. O Leão Caipira recebe o Cruzeiro, na próxima segunda-feira (18), pelo Brasileirão.
Zaga segura e artilheira
O gol de Léo Pereira foi o 11º gol de um zagueiro flamenguista na temporada. Foi o quarto gol do camisa 4 em 2025, mesmo número do xará Ortiz. Danilo tem três gols marcados.
Além de contribuir com gols, a defesa do Flamengo é a melhor do Brasileirão, com apenas sete gols sofridos. O Flamengo não foi vazado em 11 das 18 partidas disputadas no campeonato.
Léo Pereira fez o gol no primeiro tempo e salvou uma boa chance de empate do Mirassol, ainda quando o placar estava 1 a 0, tirando a bola em cima da linha do gol de Rossi e evitando o gol do time do interior paulista.
Lances importantes
Primeira chegada. O Mirassol teve a primeira chance perigosa do jogo. Lucas Ramon deixou na meia-direita para Chico da Costa, que chutou rasteiro de fora da área. O goleiro do Flamengo fez uma boa intervenção com a ponta dos dedos no canto direito.
1x0. O Flamengo começou pressionando, marcando em cima, até que abriu o placar com Léo Pereira. Boa jogada e cruzamento de Samuel Lino pela esquerda na cabeça do zagueiro, que estava no ataque e subiu sozinho para cabececar e abrir o placar para o Rubro-Negro.
Salvou em cima da linha. Léo Pereira se transformando em personagem no jogo. Lucas Ramon pegou a sobra dentro da área e finalizou por cobertura. A bola ia entrando no gol, mas Léo Pereira apareceu para cortar de cabeça.
2x0. O Flamengo ampliou o placar com gol de Plata, que apareceu na área completou para o fundo da rede após um lindo passe de trivela rasante de Arrascaeta pela esquerda.
2x1. Olha ela aí: a Lei do Ex. Gabriel recebeu com liberdade na entrada da área do Flamengo, limpou a marcação e bateu no canto, sem chance para Rossi defender, descontado o placar para o Mirassol.
Quase o empate. Alesson fez a jogada pela esquerda e cruzou para Matheus Bianqui. Alex Sandro apareceu e tirou a bola da cabeça do atacante do Mirassol para evitar o gol de empate nos acréscimos.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 X 1 MIRASSOL
Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Público: 64.018 presentes
Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA); João Victor (MIR)
Gols: Léo Pereira (18'/1ºT) e Gonzalo Plata (23'/2ºT) (FLA) / Gabriel (28'/2ºT)
Flamengo: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta (Bruno Henrique); Samuel Lino, Plata e Pedro (Luiz Araújo).
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Edson Carioca (Alesson), Negueba (Carlos Eduardo) e Chico da Costa.