Flamengo vence Mirassol e segue na liderança do Brasileirão
O Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 1, em jogo disputado no Maracanã, pela 19ª rodada da competição. Léo Pereira e Plata marcaram para os cariocas, enquanto Gabriel fez o gol dos paulistas.
Com o resultado, o Flamengo mantém a ponta, com 40 pontos, três a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o Mirassol permanece na quinta posição, com 28.
O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para receber o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Mirassol joga na próxima segunda-feira (18), às 20h, contra o Cruzeiro, em casa, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O jogo
Primeiro tempo
O confronto começou movimentado, com as duas equipes voltadas para o ataque. A primeira chance da partida foi do Flamengo, aos sete minutos. Samuel Lino cruzou, Alex Sandro desviou e a bola bateu na zaga, indo pela linha de fundo. A resposta do Mirassol veio com Chico da Costa. O atacante recebeu passe na entrada da área e chutou para grande defesa de Rossi.
Os donos da casa seguiram no ataque e assustaram com Samuel Lino. O Flamengo se manteve no ataque e abriu o placar aos 18 minutos. Léo Pereira aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.
O Mirassol não se intimidou e criou boa chance com Ronaldo, mas Rossi fez a defesa. Os rubro-negros seguiram com a postura ofensiva e obrigou Walter a trabalhar em finalizações de Pedro e Evertton.
O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Flamengo manteve a posse de bola e impediu qualquer pressão do Mirassol até o intervalo.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Mirassol assustou logo com um minuto. Após bola lançada na área, Edson Carioca e Chico da Costa não conseguiram alcançar a bola para empurrar para o gol. Depois, Chico da Costa finalizou sobre o travessão.
Após os sustos, os donos da casa equilibraram a partida e chegaram com perigo em chute de Samuel Lino. Só que o Mirassol respondeu aos 13 minutos. Edson Carioca recebeu passe da área e encobriu Rossi, mas Léo Pereira apareceu para salvar os rubro-negros.
O Flamengo não se intimidou e foi decisivo aos 22 minutos. Plata aproveitou passe de Arrascaeta e mandou para a rede.
O Mirassol não sentiu o novo revés e conseguiu diminuir aos 28 minutos. Gabriel recebeu passe na área e finalizou sem chance para Rossi.
O confronto continuou aberto e o Flamengo quase ampliou em seguida. Arrascaeta recebeu passe na entrada da área e chutou para grande defesa de Walter. O Mirassol teve grande chance de empatar no lance seguinte. Em contra-ataque rápido, Carlos Eduardo aproveitou cruzamento e viu Rossi salvar os donos da casa.
Na parte final, os cariocas conseguiram ficar com a bola. Com isso, o Flamengo novamente impediu uma pressão do Mirassol e confirmou a vitória diante da torcida no Maracanã.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 x 1 MIRASSOL
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Léo Ortiz (Flamengo); João Victor (Mirassol)
GOLS: Léo Pereira, aos 18min do primeiro tempo; Plata, aos 22min do segundo tempo (Flamengo) / Gabriel, aos 28min do segundo tempo (Mirassol)
FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís
MIRASSOL: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo), Gabriel (Matheus Bianqui) e Negueba (Carlos Eduardo); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa
Técnico: Ivan Baitello (Auxiliar)