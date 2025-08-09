Flamengo tenta esquecer a eliminação na Copa do Brasil diante do novato Mirassol

Depois da eliminação frustrante nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro. Se o sonho do bi caiu nos pênaltis diante do Atlético-MG, o time carioca vira a chave para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado vai ter pela frente o Mirassol, novato e destaque até agora, pela 19ª rodada. O jogo será disputado no Maracanã, no Rio, a partir das 18h30.

Nem a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, adiantou para manter vivo o sonho do campeão da Copa do Brasil de 2024. O Flamengo perdeu a vaga na disputa dos pênaltis, por 4 a 3, uma eliminação que vai exigir uma nova aproximação com sua torcida.

Com 37 pontos, o Flamengo lidera o Brasileirão por ter melhor saldo de gols - 24 a 19 - do que o Cruzeiro. E ainda tem vantagem nesta briga, porque disputou um jogo a menos do que o time mineiro: 17 a 18.

O técnico Filipe Luís destacou a responsabilidade que é trabalhar no Flamengo e sinalizou que o clube está focado em lutar pelos títulos que ainda estão em disputa (Brasileirão e Libertadores).

"Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar isso como prioridade sempre. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos e esse grupo vai lutar até o final. Eu confio a minha vida nesses jogadores e tenho fé que vamos fazer uma boa temporada até o final", projetou.

O volante Jorginho terá que cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Diante deste cenário, a tendência é que Allan e o jovem Evertton Araújo formem a dupla de volantes ao lado do meia Arrascaeta. Os volantes Erick Pulgar e De La Cruz seguem machucados.

Se ainda são poucos volantes como opções, Filipe Luís vai ter muitas alternativas para escalar o seu ataque. Bruno Henrique, poupado em Minas Gerais, está apto. Pedro e Wallace Yan, que cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 com o Ceará, na última rodada, também podem ser escalados. Além de Everton Cebolinha, que fez o gol da vitória no meio de semana e Samuel Lino, que brigam por uma camisa no ataque.

As dúvidas ficam em cima da carga física de Luiz Araújo e da gravidade de Gonzalo Plata, que sentiu dores lombares. O confronto pode marcar a estreia do meia Jorge Carrascal, contratado junto ao Dínamo de Moscou. O colombiano teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição da comissão técnica.

Do lado do adversário, tudo parece novidade para o time do interior paulista e que pela primeira vez disputa a elite nacional. E está indo bem. Após vencer o Vasco por 3 a 2, na última rodada, aparece em quinto lugar, com 28 pontos.

O clube vai aproveitar a sua primeira presença no maior estádio do mundo para estrear seu novo uniforme, em homenagem às conquistas mundiais da seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970. Como o amarelo é a cor base do Mirassol, a camisa vai ser desta cor, com detalhes em verde na gola a nas mangas. Calções azuis e meias amarelo como vestia a 'seleção canarinho'.

A principal baixa estará à beira do campo, porque o técnico Rafael Guanaes está suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar vai estar Ivan Baitello, auxiliar técnico fixo do clube, que ganhou palavras elogiosas de Guanaes: "Quem merece realmente liderar o time nesse jogo é o Ivan Baitello. Ele faz parte da história do clube desde sempre. Deus faz tudo tão lindo, com propósitos bem definidos. Vamos preparar muito bem essa semana, eu contribuirei no planejamento, mas quem tem que estar à frente é ele. Fico feliz, porque se não tivesse tomado o cartão, eu não o deixaria comandar. Agora ele vai estar à frente, porque ele é muito importante para a história do clube."

Dentro de campo, o time sensação vai ter o retorno do experiente lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro do time com sete gols. Felipe Jonathan, que foi titular no triunfo sobre o Vasco, volta ao banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MIRASSOL

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Ivan Baitello (auxiliar).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).