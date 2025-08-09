Flamengo escala Lino e Royal como titulares contra Mirassol; veja times

Flamengo e Mirassol estão escalados para o confronto de hoje (9), válido pela 19ª rodada do Brasileirão, fechamento do primeiro turno da competição.

As equipes se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Entre os novos reforços do Flamengo, Emerson Royal e Samuel Lino começam jogando. O espanhol Saúl e o colombiano Carrascal ficam entre as opções no banco de reservas.

O Mirassol vai a campo com o time considerado ideal, com a sensação Chico da Costa no comando de ataque. O meia Gabriel é um candidato a lei do ex: defendeu o Flamengo de 2013 a 2019.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do Mengão para enfrentar o Mirassol, pelo @brasileirao! #FLAxMIR #StartingXI pic.twitter.com/59T9FnNfQO -- Flamengo (@Flamengo) August 9, 2025

O Mirassol está escalado com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Edson Carioca, Negueba e Chico da Costa.