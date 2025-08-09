Topo

Ferroviária x São Paulo: Veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro feminino

09/08/2025 08h00

Neste sábado, o São Paulo enfrenta a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo é válido pela ida das quartas de final do Brasileirão feminino e começa às 15h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SporTV e da TV Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviária: Amanda Coimbra; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Raquel, Duda Santos e Darlene; Milene, Mariana Santos e Nat Vendito.

Técnico: Léo Mendes.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães.

Técnico: Thiago Viana

ARBITRAGEM

O árbitro do jogo será Daiane Muniz (SP), que será auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Maira Mastella Moreira (RS). O Var será responsabilidade de Douglas Marques das Flores (SP).

Ferroviária x São Paulo: Veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro feminino

