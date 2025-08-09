Fausto Dias vibra com classificação do Paulista

Sob o comando de Fausto Dias, o Paulista venceu o Rio Branco por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase da Copa Paulista, voltando ao mata-mata da competição após 14 anos.

Atuando no Estádio Dr. Jayme Cintra, os donos da casa abriram o placar com Gabriel Bozzolan, aos nove minutos do primeiro tempo. O empate veio com Diego Jussani, aos 12. O placar seguiu em igualdade até os 44 minutos da segunda etapa, quando Guilherme Givigi mandou para as redes e garantiu os três pontos para o Paulista.

"Um jogo muito difícil. O Rio Branco ainda não venceu na Copa Paulista, então eles estão em busca dessa vitória. É um time qualificado e que vende muito caro a derrota. E agora, classificados, a gente alcançou esse primeiro objetivo. Muito satisfeito e sabendo que dá pra ser melhor, que tem margem de evolução. Vamos aproveitar essa semana com a cabeça boa, trabalhar forte e seguir na busca pelas nossas metas dentro da competição", vibrou o treinador Fausto Dias, que chega ao seu terceiro mata-mata no comando do Galo da Japi em um ano.

No comando do Paulista, Fausto levou o time ao título da Bezinha em 2024 e ao vice-campeonato do Paulista da Série A4 neste ano.

"Muito feliz pelo trabalho realizado e com o empenho de todos. Vamos para mais decisões e nos manteremos focados para o melhor", finalizou.

O Paulista fecha sua participação na primeira fase da Copa Paulista no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando visita o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra. A equipe de Jundiaí ocupa a terceira colocação do Grupo 3, com 13 pontos somados.