Topo

Esporte

Ex-Corinthians e Flamengo se junta a Milton Leite em novo canal esportivo

Cristian Baroni será comentarista do Xsports, novo canal esportivo - Reprodução/Instagram/crisb_16
Cristian Baroni será comentarista do Xsports, novo canal esportivo Imagem: Reprodução/Instagram/crisb_16
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 09h22

O ex-volante Cristian Baroni foi anunciado pela Xsports, novo canal esportivo na TV aberta, na equipe que será liderada pelo narrador Milton Leite.

O que aconteceu

Cristian atuará como comentarista na emissora. Aos 41 anos, vai iniciar uma nova função no futebol, agora do outro lado, após ter aposentado as chuteiras em 2021.

Ele estará nas transmissões ao lado do narrador Milton Leite e do jornalista Mauro Beting. Cristian é o primeiro ex-jogador contratado para integrar a equipe da XSports.

O tetracampeão Dunga também esteve no evento de lançamento do canal, mas não teve função divulgada. Os narradores Alvaro José Dudu Monsanto, Elaine Trevisar, Rodrigo Bittar foram contratados pela emissora.

Milton Leite será a voz oficial das transmissões. Ex-ESPN, Globo e UOL, ele retorna ao futebol após ter deixado a emissora carioca no ano passado, depois de quase duas décadas, e ter comandado as transmissões do UOL durante o Campeonato Paulista de 2025.

A estreia da Xsports está marcada para o final de semana que vem. A programação 24h terá início no próximo sábado, dia 16.

O canal exibirá gratuitamente os campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão, entre outras competições internacionais de futebol, além de torneios de tênis, basquete, vôlei e mais modalidades. A emissora é uma iniciativa do Grupo Kalunga, que fechou parceria com a ESPN para o sublicenciamento de eventos, de acordo com a Folha de S.Paulo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Lesão tira Rodri do início do Inglês e desfalques voltam a atormentar o City de Guardiola

Manchester United anuncia a contratação de Benjamin Sesko, ex-Leipzig

United anuncia atacante e gasta R$ 1,5 bilhão após demitir 450 funcionários

Ex-Corinthians e Flamengo se junta a Milton Leite em novo canal esportivo

Manchester United anuncia esloveno Sesko, e Matheus Cunha terá duro concorrente no ataque

Ferroviária x São Paulo: Veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro feminino

Internacional encara Red Bull Bragantino na tentativa de evitar mais um colapso

Palermo x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Goiás e Novorizontino brigam pela liderança no sábado de Série B

Santos tem apenas 23,3% de aproveitamento contra o Cruzeiro nos últimos dez jogos

Khamzat Chimaev adota regime de reclusão antes do UFC 319: "Para não ficar doente"