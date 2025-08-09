Ex-Corinthians e Flamengo se junta a Milton Leite em novo canal esportivo
O ex-volante Cristian Baroni foi anunciado pela Xsports, novo canal esportivo na TV aberta, na equipe que será liderada pelo narrador Milton Leite.
O que aconteceu
Cristian atuará como comentarista na emissora. Aos 41 anos, vai iniciar uma nova função no futebol, agora do outro lado, após ter aposentado as chuteiras em 2021.
Ele estará nas transmissões ao lado do narrador Milton Leite e do jornalista Mauro Beting. Cristian é o primeiro ex-jogador contratado para integrar a equipe da XSports.
O tetracampeão Dunga também esteve no evento de lançamento do canal, mas não teve função divulgada. Os narradores Alvaro José Dudu Monsanto, Elaine Trevisar, Rodrigo Bittar foram contratados pela emissora.
Milton Leite será a voz oficial das transmissões. Ex-ESPN, Globo e UOL, ele retorna ao futebol após ter deixado a emissora carioca no ano passado, depois de quase duas décadas, e ter comandado as transmissões do UOL durante o Campeonato Paulista de 2025.
A estreia da Xsports está marcada para o final de semana que vem. A programação 24h terá início no próximo sábado, dia 16.
O canal exibirá gratuitamente os campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão, entre outras competições internacionais de futebol, além de torneios de tênis, basquete, vôlei e mais modalidades. A emissora é uma iniciativa do Grupo Kalunga, que fechou parceria com a ESPN para o sublicenciamento de eventos, de acordo com a Folha de S.Paulo.