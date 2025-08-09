Topo

Esporte

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

Joan Gonzalez, do Lecce, em jogo pelo Campeonato Italiano - CARLO HERMANN / AFP
Joan Gonzalez, do Lecce, em jogo pelo Campeonato Italiano Imagem: CARLO HERMANN / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

09/08/2025 12h54

O espanhol Joan González publicou neste sábado uma carta anunciando sua aposentadoria do futebol aos 23 anos.

O que aconteceu

González foi diagnosticado com uma condição rara em 2024. Durante exames na pré-temporada, a equipe médica do Lecce descobriu um problema cardíaco congênito que o impossibilita de continuar com a carreira no futebol.

Relacionadas

United anuncia atacante e gasta R$ 1,5 bilhão após demitir 450 funcionários

Flamengo x Mirassol talvez não existisse se não fosse Luiz Araújo

Corinthians: Gestão Augusto adiou biometria e mandou devolver equipamentos

Após um ano do diagnóstico inicial, González voltou a ser examinado e foi novamente reprovado. Dois meses depois do afastamento do atleta, o espanhol publicou uma carta nas redes sociais confirmando a aposentadoria.

"Depois de meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou o momento de comunicar que coloco um ponto final na minha fase como futebolista", escreveu González. A carta inclui ainda lembranças do espanhol em campo, agradecimentos à família, ao Lecce e aos torcedores.

O ex-jogador leu o texto de despedida em um vídeo que também mostra lances da breve carreira. Confira:

Joan González foi formado nas categorias de base do Barcelona e encerrou a carreira no Lecce, da Itália. Em 64 partidas pela equipe italiana, o meio-campista anotou 2 gols e 4 assistências.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Milan fica no empate contra o Leeds United em amistoso na Irlanda

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

Portuguesa ultrapassa a marca de 11 mil sócios-torcedores

Onde vai passar RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar São Paulo x Vitória pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fonseca resgata camisa amarela com bandeira do Brasil: 'Uma das preferidas'

Etapa do Taiti do Mundial de surfe é adiada até segunda-feira; Italo encara algoz de Filipinho

Guardiola dá previsão para o retorno de Rodri, desfalque do Manchester City

Tom Brady ganha estátua dos Patriots e provoca rivais: 'Vão jogar cerveja'

Boxeador japonês morre de lesão cerebral dias após disputar título