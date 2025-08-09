Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

O espanhol Joan González publicou neste sábado uma carta anunciando sua aposentadoria do futebol aos 23 anos.

O que aconteceu

González foi diagnosticado com uma condição rara em 2024. Durante exames na pré-temporada, a equipe médica do Lecce descobriu um problema cardíaco congênito que o impossibilita de continuar com a carreira no futebol.

Após um ano do diagnóstico inicial, González voltou a ser examinado e foi novamente reprovado. Dois meses depois do afastamento do atleta, o espanhol publicou uma carta nas redes sociais confirmando a aposentadoria.

"Depois de meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou o momento de comunicar que coloco um ponto final na minha fase como futebolista", escreveu González. A carta inclui ainda lembranças do espanhol em campo, agradecimentos à família, ao Lecce e aos torcedores.

O ex-jogador leu o texto de despedida em um vídeo que também mostra lances da breve carreira. Confira:

Joan González foi formado nas categorias de base do Barcelona e encerrou a carreira no Lecce, da Itália. Em 64 partidas pela equipe italiana, o meio-campista anotou 2 gols e 4 assistências.