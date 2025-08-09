Topo

Estratégica, Gabriella TKO domina Stoliarenko e chega a três vitórias seguidas no UFC

09/08/2025

A brasileira Gabriella 'TKO' Fernandes vive sua melhor fase no UFC. Na noite deste sábado (9), em Las Vegas, a atleta conquistou uma vitória segura por decisão unânime sobre a lituana Julija Stoliarenko no card do UFC Vegas 109, alcançando sua terceira conquista consecutiva na organização. O resultado consolida sua recuperação após um início instável no Ultimate e a coloca no radar para uma possível vaga no ranking do peso-mosca (57 kg) feminino.

Com o triunfo, a representante nacional vira a chave após estrear com duas derrotas seguidas. Agora embalada, Gabi começa a se firmar entre as principais nomes da categoria e passa a ser considerada uma candidata real ao top-15.

A luta

O confronto teve início com a brasileira adotando uma postura cautelosa, estudando a distância e buscando brechas para atacar, enquanto a oponente adotava uma abordagem mais ofensiva. Stoliarenko tentou uma queda ainda no primeiro round, mas foi bem contida. A partir daí, Gabriella cresceu no combate com chutes na linha de cintura e combinações potentes que abalaram a lituana nos segundos finais da etapa.

No segundo assalto, a europeia voltou a insistir no jogo agarrado, mas novamente foi neutralizada pela boa defesa da atleta da Chute Boxe. Em seguida, TKO conectou um golpe limpo que abriu o supercílio da rival, assumindo o controle da luta em pé com movimentação eficiente e ataques precisos.

O terceiro round começou em ritmo mais lento, com ambas buscando encaixar sequências, mas com menor efetividade. A lituana tentou pressionar novamente com outra tentativa de queda e alguns golpes, mas Gabriella se manteve sólida e administrou bem até o fim, garantindo mais uma vitória no cartel.

Pedrita nocauteada

O início da noite, no entanto, não foi de celebração para todos os brasileiros. No card preliminar, Priscila 'Pedrita' acabou sendo nocauteada por Joselyne Edwards ainda no primeiro round, sofrendo o primeiro revés por via rápida em sua carreira. Com o resultado, a carioca acumula três derrotas nas últimas quatro apresentações.

Fiel ao seu estilo agressivo e confiante na trocação, Pedrita optou por manter a disputa em pé desde os instantes iniciais. A estratégia, contudo, deixou brechas que foram bem exploradas pela panamenha, que usou precisão e velocidade para capitalizar. O golpe decisivo veio em forma de um duro cruzado de direita, que levou a brasileira ao chão e decretou o fim do combate.

Resultados do UFC Vegas 109

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

