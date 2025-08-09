Dirigente admite relação conturbada de Jandrei no São Paulo: 'Não estava se sentindo bem'

A dolorida eliminação na Copa do Brasil no meio de semana para o Athletico-PR parece ter sido superada no São Paulo. Porém, mesmo depois de um bom triunfo sobre o Vitória neste sábado pelo Brasileirão, dirigentes do time tricolor foram perguntados sobre a recente queda. Um nome em especial foi colocado em pauta: o do goleiro Jandrei.

Amplamente criticado pela torcida, o arqueiro foi tido como um dos 'responsáveis' pela eliminação fora de casa. Além de não conseguir defender os pênaltis, o jogador também errou a cobrança decisiva que culminou na desclassificação da equipe paulista. Estima-se que o prejuízo pela saída precoce da Copa do Brasil seja na casa dos milhões de reais.

Carlos Belmonte, diretor de futebol, foi perguntado sobre a situação de Jandrei em zona mista após o jogo com o Vitória. O dirigente não se esquivou e admitiu tanto a negociação do atleta, como o clima desfavorável para ambas as partes nos bastidores do Morumbi.

"A gente conversou com o Jandrei, uma conversa de fórum íntimo, o Jandrei falou com o Rui (Costa, diretor executivo) a respeito da situação dele. Nós estamos negociando com o Juventude um empréstimo até o final do ano", admitiu Belmonte.

"A expectativa é que esse empréstimo saia até o final do ano", reafirmou o dirigente. Depois, fez questão de exaltar o profissionalismo do goleiro e admitiu o clima ruim. "Sempre dizendo que o Jandrei é um profissional corretíssimo. Sempre trabalhou muito. Ele também não estava, neste momento, se sentindo bem com a situação. Então eu acho que vai ser bom pro Jandrei, bom pro São Paulo e, quem sabe, em janeiro, o Jandrei esteja de volta."

Enquanto Jandrei não é anunciado pelo clube gaúcho, ele segue no São Paulo. O arqueiro foi contratado pelo clube tricolor no final de 2021, num movimento de disputar posição com o então titular Tiago Volpi (hoje no Grêmio). Desde a chegada de Rafael, cerca de um ano depois, tem sido reserva imediato do colega.