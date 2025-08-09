Topo

Esporte

Diretor do São Paulo admite proposta para dupla e explica saída de Jandrei

09/08/2025 22h26

Carlos Belmonte falou sobre as movimentações do São Paulo nesta janela de transferências. O diretor de futebol confirmou a saída do goleiro Jandrei ao Juventude, por empréstimo até o final do ano.

"O Jandrei é um profissional corretíssimo, sempre trabalhou muito. Ele não estava se sentindo bem com a situação. Vai ser bom para ele e para o São Paulo. Quem sabe em janeiro ele não volte", contou.

O dirigente ainda abriu o jogo sobre a possível saída de Lucas Ferreira. O atacante atraiu o interesse do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Olympiacos, da Grécia. O martelo deve ser batido nos próximos dias, assim como no caso de Henrique Carmo, que negocia com o PSV, da Holanda.

"O Ferreira a gente recebeu uma proposta, não aceitamos a princípio. Estamos negociando em cima de uma, duas ou três propostas que temos. O Henrique é mais uma questão de empréstimo que estamos analisando. Estamos tendo negociações. O desfecho deve ser nos próximos dias", finalizou.

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O clube volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Flamengo, São Paulo, Botafogo e Inter vencem na 19ª rodada; veja os gols

Anthony Hernandez brilha e lidera lista de premiados no UFC Vegas 109

Novorizontino empata sem gols com o Volta Redonda, mas segue no G-4 da Série B

Anthony Hernandez atropela Dolidze e emplaca oitava vitória seguida no UFC

Autor de um dos gols do Fluminense, Nonato valoriza empate: "Sabemos a força do Bahia"

Dirigente admite relação conturbada de Jandrei no São Paulo: 'Não estava se sentindo bem'

Bahia e Fluminense empatam por 3 a 3 em jogo repleto de alternativas

Cano faz dois, mas Fluminense cede empate ao Bahia pelo Brasileirão

Bahia e Fluminense empatam em jogo emocionante de duas viradas e gol no fim

Marçal reconhece que expulsão ajudou Botafogo: "Facilitou um pouco"

Botafogo aproveita expulsão e goleia Fortaleza por 5 a 0 no Brasileirão