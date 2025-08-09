Rival de Fonseca amarga jejum de títulos e criou ONG de adoção de pets

João Fonseca encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave 17, hoje, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

Quem é ele

Davidovich Fokina tem 26 anos e estreou recentemente no top 20 do ranking mundial. Natural de Málaga, o tenista de 1,80m é atualmente o número 18 da ATP.

O espanhol vive o melhor momento na carreira. Furou o top 20 no final de julho após ser vice-campeão do ATP 500 de Washington —perdeu para De Minaur na final. Na sequência, avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, mas desistiu no terceiro set contra Rublev por lesão.

Alejandro Davidovich Fokina no Masters 1000 de Toronto em 2025 Imagem: John E. Sokolowski-Imagn Images

Ele, no entanto, ainda não conquistou nenhum título na elite do circuito. Após ser campeão juvenil em Wimbledon, fez sua primeira aparição na ATP há oito anos e, desde 2020, disputa os principais torneios de tênis, mas segue sem ter faturado troféus neste nível. Foram quatro vices até o momento, sendo o primeiro no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2022, e os outros três neste ano.

Fora do tênis, o espanhol é "pai de pet" e lançou uma fundação para facilitar a adoção de animais. Tutor de gatos, Fokina criou em 2021 a Adoptas.org, uma plataforma que conecta pessoas a abrigos na Espanha para ajudar na causa animal. Porém, o site não se encontra disponível na internet atualmente.

Davidovich Fokina é pai de pets Imagem: Reprodução/ATP

Sempre que vejo um animal de rua, compro algo para alimentá-lo. E se estiver em mau estado, ligo para um abrigo. Pets não são brinquedos de pelúcia e não devem ser maltratados. Os meus são como meus filhos para mim. Fiz isso [criar a plataforma de adoção] por amor e porque estou indignado com o abandono de animais de estimação.

Alejandro Davidovich Fokina, à ATP

Dentro de quadra, Fokina é supersticioso e faz questão de jogar com meias diferentes: uma preta, outra branca. A combinação curiosa vem desde 2015 e foi abraçada pelo tenista, que só abre uma exceção: em Wimbledon.

Não posso treinar ou jogar sem uma meia branca e outra preta. Eu os uso assim há muito tempo e se tornou uma superstição.

Davidovich Fokina

A partida contra Fonseca será disputada por volta das 18h (de Brasília) deste sábado. Será o quarto e último compromisso do dia na quadra 3. Quem avançar enfrentará na terceira rodada o vencedor de Cobolli x Atmane.

O duelo será transmitido por ESPN, Disney+ Premium e TennisTV. O UOL acompanhará a partida, ponto a ponto, em tempo real.