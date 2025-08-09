Cuiabá x Avaí: veja onde assistir ao duelo da Série B
O Cuiabá enfrenta o Avaí pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis.
Onde assistir
O jogo terá transmissão na ESPN e Disney+
Como chegam as equipes
O Cuiabá está em 5° lugar, com 31 pontos, encostado no G4. No último jogo, a equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 0.
Já os donos da casa ocupam a 8° colocação na tabela, com 29 pontos somados. Na última rodada, o Avaí ficou no empate com o Novorizontino.
Arbitragem
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento será o árbitro principal da partida, com Ricardo Junio de Souza e Anderson da Silva Rodrigues como assistentes. O VAR será comandado pelo Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.