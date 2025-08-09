Topo

Crystal Palace x Liverpool: veja onde assistir e prováveis escalações da Supercopa da Inglaterra

09/08/2025 20h00

A Supercopa da Inglaterra desta temporada será decidida neste domingo. Crystal Palace e Liverpool duelam às 11h (de Brasília), em Wembley.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +.

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma e Mitchell; Sarr, Mateta e Eze

Técnico: Oliver Glasner

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike

Técnico: Arne Slot

Arbitragem

Chris Kavanagh será o árbitro do confronto.

