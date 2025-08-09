Crystal Palace x Liverpool: veja onde assistir e prováveis escalações da Supercopa da Inglaterra
A Supercopa da Inglaterra desta temporada será decidida neste domingo. Crystal Palace e Liverpool duelam às 11h (de Brasília), em Wembley.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +.
Prováveis escalações
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma e Mitchell; Sarr, Mateta e Eze
Técnico: Oliver Glasner
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike
Técnico: Arne Slot
Arbitragem
Chris Kavanagh será o árbitro do confronto.