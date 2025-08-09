Cruzeiro x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o duelo terá tranmsissão da Record (TV aberta), Premiere (TV fechada) e CazéTV (Youtube). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Segue a preparação para o duelo contra o Cruzeiro. Hoje o trabalho foi no Alçapão! ?? pic.twitter.com/r7AHywe0cs ? Santos FC (@SantosFC) August 8, 2025

Como chegam as equipes?

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada da competição. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

Para o jogo contra a Raposa, Cleber Xavier pode contar com o retorno do atacante Guilherme, recuperado de lesão, e o meio-campista Tomás Rincón, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o Alvinegro ainda não terá o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos lesionados.

O Cruzeiro também chega em bom momento. Na última quinta, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e venceu por 2 a 0. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase.

Já pelo Brasileiro, a equipe de Leonardo Jardim encarou o Botafogo no Nilton Santos e também triunfou por 2 a 0. Com o resultado, os mineiros chegaram aos 37 pontos, na vice-liderança da tabela, e permaneceram colados no Flamengo, que soma a mesma quantidade de somados, mas fica à frente por critérios de desempate.

O treinador português não poderá contar com dois atletas: o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito, e o lateral direito Fagner, com fratura na fíbula.