Topo

Esporte

Cruzeiro x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

09/08/2025 05h00

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o duelo terá tranmsissão da Record (TV aberta), Premiere (TV fechada) e CazéTV (Youtube). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado aqui, no site da Gazeta Esportiva.


Como chegam as equipes?

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada da competição. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

Para o jogo contra a Raposa, Cleber Xavier pode contar com o retorno do atacante Guilherme, recuperado de lesão, e o meio-campista Tomás Rincón, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o Alvinegro ainda não terá o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos lesionados.

O Cruzeiro também chega em bom momento. Na última quinta, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e venceu por 2 a 0. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase.

Já pelo Brasileiro, a equipe de Leonardo Jardim encarou o Botafogo no Nilton Santos e também triunfou por 2 a 0. Com o resultado, os mineiros chegaram aos 37 pontos, na vice-liderança da tabela, e permaneceram colados no Flamengo, que soma a mesma quantidade de somados, mas fica à frente por critérios de desempate.

O treinador português não poderá contar com dois atletas: o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito, e o lateral direito Fagner, com fratura na fíbula.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Entenda como vai funcionar a votação do impeachment de Augusto Melo pelos sócios do Corinthians

Cruzeiro x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

Saiba como assistir o UFC Vegas 109, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo

Coritiba empata com Chapecoense e volta para liderança da Série B

Coritiba empata com a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

Botafogo tem prejuízo de R$ 299 milhões, aponta balanço divulgado com quase 4 meses de atraso

Estêvão se destaca em vitória do Chelsea sobre o Leverkusen; veja números

Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

Ferroviária vence o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro

Ferroviária bate o lanterna Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B