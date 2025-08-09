Topo

Crespo aprova reposta emocional do São Paulo e pede pés no chão com Libertadores: "É um sonho"

09/08/2025 21h25

O técnico Hernán Crespo celebrou o triunfo do São Paulo sobre o Vitória, por 2 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador viu com bons olhos a resposta emocional do elenco após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"A gente tem que pensar no presente. Era um jogo difícil porque a gente chegava depois de uma eliminação. Acho que era emocional. A dificuldade era emocional. Depois de uma eliminação onde a gente merecia mais. Era muito mais emocional que jogo. O jogo estava aí, a ideia de respeitar identidade", disse.

O argentino também vibrou com o retorno de Lucas. O atacante não atuava desde o dia 6 de maio, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. O camisa 7 entrou aos 31 minutos do segundo tempo.

"A primeira coisa é que o Lucas tem que recuperar. Todos que amam o futebol querem ver o Lucas em campo. Mas precisamos que ele esteja bem, confortável durante todos os treinos e no campo. Foi emocionante para todos ele voltar. Temos tempo para ver onde ele pode jogar. A coisa mais importante é que ele voltou", contou.

Com a vitória, o time de Hernán Crespo chegou a quinta vitória seguida na Série A e pulou para a sexta colocação, com 28 pontos. Os paulistas ainda podem perder a posição para o Botafogo (26), que visita o Fortaleza neste sábado.

O São Paulo volta as suas atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time paulista encara o Atlético Nacional-COL, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final.

Crespo, aliás, projetou o duelo pelo torneio continental. Para ele, a competição é um sonho.

"É um sonho. Mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos. Mas é outra coisa a realidade. Sonho é uma coisa, realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar o sonho, mas pés no chão", finalizou.

