Crespo aponta Libertadores como 'sonho' no São Paulo, mas admite pés no chão

O técnico Hernán Crespo apontou a disputa da Copa Libertadores como 'sonho' para o time do São Paulo e para a torcida, mas admite "pés no chão" já para o jogo desta terça-feira, em Medellín, contra o Atlético Nacional para o jogo de ida das oitavas de final.

"É um sonho, mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos, mas a realidade é outra. Vamos tentar com todas forças realizar um sonho, mas pés no chão", disse o treinador argentino, neste sábado, em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0, no MorumBIS, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A cautela de Crespo se vale pelo fato de o Atlético Nacional estar invicto há nove partidas e liderar o Campeonato Colombiano. Crespo não quis revelar o que pretende fazer para o duelo na Colômbia. "Todos os jogadores podem ser titulares", disse o técnico, que ainda não repetiu escalação desde que retornou ao comando da equipe tricolor. "Temos três dias para analisar."

O treinador se mostrou conformado com o fato de perder Ferreira, que deverá ser negociado com o futebol da Ucrânia. "Eu sou como um piloto de Fórmula 1. Entro no carro e tento dirigir o mais forte possível. Quem prepara o carro é a diretoria."

Crespo também se mostrou cauteloso com a possibilidade de utilizar Lucas Moura, que voltou ao time após três meses, na Colômbia. "Estamos felizes com o seu retorno, mas ele tem de se recuperar. Depois que ele se recuperar totalmente a gente vê como faz. Mas precisa cuidar bem da saúde, ele precisa se sentir confortável nos treinos, no campo e depois vamos ver como utilizá-lo e onde."