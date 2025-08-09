Corintianos quebram vidro de caminhão que tocou hino do Palmeiras na votação do impeachment

Um caminhão de som teve o vidro quebrado neste sábado, no Parque São Jorge, durante a assembleia de sócios que decide o impeachment de Augusto Melo, após tocar hinos do Palmeiras e do Vasco. O veículo passou a tarde inteira em frente à sede social do clube, reproduzindo músicas referentes ao Corinthians.

No final da tarde, o hino do Palmeiras foi reproduzido e o responsável pelo som foi cercado por torcedores, mas conseguiu convencê-los de que colocou a música por engano. Pouco tempo depois, contudo, as caixas passaram a tocar o hino do Vasco.

A irritação aumentou e o caminhão teve o vidro quebrado pelos mais exaltados, por isso teve de deixar o local às pressas e acelerou pela Rua São Jorge ao som do hino do Paysandu.

Até a ocorrência do episódio, a assembleia corria de forma tranquila e o único momento de ânimos mais exaltados havia sido a discussão de uma apoiadora de Augusto Melo com torcedores organizados.

Enquanto isso, dentro do ginásio, onde ocorria a apuração da votação, houve uma briga generalizada entre conselheiros. Com medo de invasão, os funcionários do Corinthians fecharam os acessos e deixaram a imprensa trancada no teatro do clube.