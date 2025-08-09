Topo

Esporte

Quais os próximos passos após impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 21h14

A assembleia de sócios do Corinthians votou a favor do impeachment, e Augusto Melo foi oficialmente destituído da presidência do clube. Agora, novas eleições serão convocadas para definir quem ocupará o cargo até o fim de 2026.

Quais são os próximos passos

O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., convocará novas eleições. A expectativa é de que a data do pleito seja realizado nos próximos 15 dias.

O mandatário disse que pretende marcar novas eleições presidenciais "o mais breve possível". Ele afirmou que o Timão precisa "virar essa página" e mira o foco para a reforma estatutária.

Corinthians se reúne com ex-clube de Torres para evitar transfer ban

Graças a Deus tivemos um clima tranquilo. Espero que daqui para frente a gente foque no clube. Vamos focar na reforma estatutária. Queremos que o Corinthians seja o gigante que todos os torcedores esperam. O número baixo da Assembleia demonstra que precisamos ouvir as forças externas, participando de decisões importantes. Precisamos acabar com interesses individuais. O foco principal é retomar a reforma do estatuto

"Na próxima semana, vamos dar para vocês a data dos próximos passos. Já adianto que queremos marcar a eleição com a maior brevidade possível. O estatuto não tem previsão, mas queremos fazer o mais rápido possível para virar essa página. Esperamos que isso possa proporcionar uma renovação institucional", acrescentou.

O modelo de votação será indireto, ou seja, apenas membros do CD votam o novo nome para a presidência. No entanto, os associados que desejarem se lançar candidatos precisam pelo ter cinco anos de atividade no cube e terem pelo menos dois mandatos no Conselho — independentemente de terem cadeiras atualmente.

Já Augusto Melo ficará inelegível no clube pelos próximos dez anos. Vale ressaltar que o ex-presidente também poderá enfrentar um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Quais os próximos passos após impeachment de Augusto Melo no Corinthians

