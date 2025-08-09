Topo

Esporte

Corinthians goleia Manthiqueira pelo Paulista sub-15, mas perde do Real Soccer no sub-17

09/08/2025 17h54

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em ação pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista.

Em Guaratinguetá, o time mais novo venceu o Manthiqueira por 5 a 0, com gols de Moscardo (duas vezes), Felipe Enzo, Thiago Coelho e Luan Banhado. Já os mais velhos foram superados pelo Real Soccer por 1 a 0, em Sorocaba.

Já classificado, o sub-15 do Corinthians chegou aos 15 pontos em cinco partidas e garantiu a liderança do Grupo 25. Na última rodada da segunda fase, o Timão enfrenta o Ituano neste sábado, às 9h (de Brasília), na Fazendinha, no Tatuapé.

O sub-17, por sua vez, ainda não tem a classificação assegurada. Líder do Grupo 25, com nove pontos, o Corinthians recebe o Noroeste neste sábado, às 11h, também na Fazendinha. Caso o Timão perca e o São José vença, poderá terminar a fase na terceira posição e ser eliminado da competição.

