Corinthians goleia Manthiqueira pelo Paulista sub-15, mas perde do Real Soccer no sub-17
Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em ação pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista.
Em Guaratinguetá, o time mais novo venceu o Manthiqueira por 5 a 0, com gols de Moscardo (duas vezes), Felipe Enzo, Thiago Coelho e Luan Banhado. Já os mais velhos foram superados pelo Real Soccer por 1 a 0, em Sorocaba.
O sub-17, por sua vez, ainda não tem a classificação assegurada. Líder do Grupo 25, com nove pontos, o Corinthians recebe o Noroeste neste sábado, às 11h, também na Fazendinha. Caso o Timão perca e o São José vença, poderá terminar a fase na terceira posição e ser eliminado da competição.