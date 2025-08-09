Topo

Esporte

Conheça os porta-bandeiras do Brasil na abertura do Pan-Americano 2025

09/08/2025 15h56

A atleta olímpica de badminton, Juliana Viana, e o skatista Filipe Mota foram anunciados como os porta-bandeiras da delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025, que acontece em Assunção, no Paraguai.

O evento irá acontecer no Estádio Defensores Del Chaco neste sábado, às 19h (de Brasília), com transmissão no canal do Time Brasil no Youtube.

Conheça os atletas

Natural de Minas Gerais, Filipe, de 18 anos, é a atual promessa do skate brasileiro. Com duas medalhas no X Games, Mota foi o atleta mais jovem a competir na SLS masculina, quando tinha apenas 15 anos. "Foi uma surpresa pra mim receber esse convite. É minha primeira vez no Pan-Americano Júnior e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser 'da hora' demais", afirmou o atleta.

Para Juliana, o anúncio também foi uma surpresa. "Não esperava essa notícia logo cedo, é mais um incentivo para fazer o meu melhor, representar todos os atletas brasileiros, a comissão, todos os funcionários que estão nos ajudando nessa jornada. Farei o meu melhor, estou muito feliz", comemorou. "É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é 'gratidão' por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil", completou a jogadora.

A atleta de 20 anos fez história nos Jogos de Paris 2024 ao se tornar a primeira brasileira a vencer uma partida olímpica de badminton. Em 2022, Juliana conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos.

Também há outros atletas olímpicos na delegação, como o nadador Gui Caribé, semifinalista nos 100m livres em Paris, o velocista Jadon Erick, que fez parte da equipe de revezamento 4×400m rasos em 2024, e Mateus Nunes, que fez quartas de final no C1 1000m da canoagem.

