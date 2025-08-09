Conheça os porta-bandeiras do Brasil na abertura do Pan-Americano 2025

A atleta olímpica de badminton, Juliana Viana, e o skatista Filipe Mota foram anunciados como os porta-bandeiras da delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025, que acontece em Assunção, no Paraguai.

O evento irá acontecer no Estádio Defensores Del Chaco neste sábado, às 19h (de Brasília), com transmissão no canal do Time Brasil no Youtube.

LIDERANDO O #TIMEBRASILJUNIOR! ?? Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate, serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção! ? Dois jovens talentos que representam a força, a garra e a determinação da nova... pic.twitter.com/K4K4dDDJqc ? Time Brasil (@timebrasil) August 9, 2025

Conheça os atletas

Natural de Minas Gerais, Filipe, de 18 anos, é a atual promessa do skate brasileiro. Com duas medalhas no X Games, Mota foi o atleta mais jovem a competir na SLS masculina, quando tinha apenas 15 anos. "Foi uma surpresa pra mim receber esse convite. É minha primeira vez no Pan-Americano Júnior e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser 'da hora' demais", afirmou o atleta.

Para Juliana, o anúncio também foi uma surpresa. "Não esperava essa notícia logo cedo, é mais um incentivo para fazer o meu melhor, representar todos os atletas brasileiros, a comissão, todos os funcionários que estão nos ajudando nessa jornada. Farei o meu melhor, estou muito feliz", comemorou. "É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é 'gratidão' por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil", completou a jogadora.

A atleta de 20 anos fez história nos Jogos de Paris 2024 ao se tornar a primeira brasileira a vencer uma partida olímpica de badminton. Em 2022, Juliana conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos.

Também há outros atletas olímpicos na delegação, como o nadador Gui Caribé, semifinalista nos 100m livres em Paris, o velocista Jadon Erick, que fez parte da equipe de revezamento 4×400m rasos em 2024, e Mateus Nunes, que fez quartas de final no C1 1000m da canoagem.