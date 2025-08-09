Como serão as eleições para definir o substituto de Augusto Melo no Corinthians

Os sócios do Corinthians decidiram tirar Augusto Melo da presidência, de forma definitiva, neste sábado, durante assembleia geral realizada no Parque São Jorge. Agora, o clube continua sob o comando interino de Osmar Stábile até que seja convocada uma nova eleição pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.

Em breve pronunciamento após a votação, Tuma afirmou que ainda não tem uma data definida, mas será rápido. "Adianto que a gente quer marcar isso na próxima semana. O estatuto não tem uma previsão de quando é marcada, mas vamos fazer o mais rápido possível para avançar."

O pleito não seguirá o rito normal de eleições do clube, nas quais todos os sócios podem votar. A escolha do novo presidente, que cumprirá o mandato de Augusto, até o fim de 2026, será feita apenas por membros do Conselho Deliberativo.

Ainda não é certo quem serão os candidatos, mas há bastante apoio a uma candidatura de Osmar Stábile. "Meu posicionamento é que tem de continuar o Osmar. Se caso hoje tenha o impeachment, e ele continuar, também vou votar e fazer campanha para ele", afirmou Paulo Garcia, dono da Kalunga e nome influente entre os conselheiros corintianos, quando chegou para a votação.

O ex-presidente Andrés Sanchez não vai se colocar no olho do furacão, mas, mesmo com a imagem desgastada após ser investigado por uso indevido do cartão corporativo do clube, ainda tem capital político. O grupo do ex-presidente, a Chapa 10 (Renovação e Transparência), ficou 16 anos no poder e só foi tirado de cena após a oposição se unir em torno do nome de Augusto Melo pela alternância na presidência.

A força de Andres é capaz de atrair até adversários. Recentemente, o Uol noticiou que Sergio Alvarenga, um dos principais nomes da Chapa 82 (Movimento Corinthians Grande), encontrou o ex-presidente para um almoço para pedir apoio, antes do escândalo dos cartões. Apesar de negar a informação, o antigo dirigente confirmou a intenção do encontro.

O Movimento Corinthians Grande é uma chapa dissidente da Renovação e Transparência. A maioria dos integrantes, como o atual vice-presidente Armando Mendonça, fez carreira na advocacia. O grupo, contudo, não tem entrada na ala mais popular do clube.