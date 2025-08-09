Com pênalti de Marrony, Remo vence América-MG fora de casa pela Série B

O América-MG recebeu o Remo na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Leão levou a melhor, vencendo por 1 a 0, com gol de pênalti de Marrony. O time paranaense se aproxima do G4 do torneio, já o Coelho corre o risco de ser rebaixado para a Série C.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Amazonas, no dia 15. O Remo encara o Botafogo-SP, no sábado (16).

FINAAAAAAAAAAL DE JOOOOOOOGO! O CLUBE DO REMO VENCE JOGANDO FORA DE CASA E SOMA +3?? PONTOS NA SÉRIE B! ?? SEGUIMOS, FENÔMENO AZUL! ? ? Samara Miranda / Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/s5v4ypbgY0 ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) August 9, 2025

O jogo

O time paraense abriu o placar logo aos dois minutos, quando o goleiro Matheus Mendes cometeu pênalti em Matheus Davó ao atingir a perna direita do atacante dentro da área. Marrony foi para a cobrança e bateu com o pé esquerdo, próximo ao ângulo. Aos nove minutos, Davó quase ampliou, mas finalizou para fora.

O América respondeu pressionando, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Mesmo com maior posse de bola, o Coelho esbarrou na boa organização defensiva do Remo, que controlou melhor as ações. O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas e paralisações para atendimento médico. Miquéias chegou a permanecer em campo após sentir dores, mas acabou substituído no segundo tempo por conta de um problema no joelho.

Na etapa final, o América manteve a pressão, mas seguiu com dificuldades para ser efetivo no ataque. Figueiredo teve boa chance cara a cara com Marcelo Rangel, mas o goleiro fechou o canto e defendeu. Aos 34 minutos, Arthur Sosa protagonizou a melhor oportunidade do Coelho: chutou forte, Rangel tocou na bola, que bateu na trave, voltou nas costas do goleiro e foi afastada por Reynaldo.