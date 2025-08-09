Topo

Com Guilherme, Santos desembarca em Minas para pegar o Cruzeiro

Neste sábado, o Santos desembarcou em Belo Horizonte (MG), onde enfrenta o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. As equipes duelam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Recuperado de lesão, Guilherme viajou com o restante do elenco.

O camisa 11 voltou a treinar normalmente junto aos demais companheiros a partir da última quinta. Ele se recuperou de uma contusão corto-contusa no tornozelo direito e deve ficar à disposição de Cleber Xavier para a partida, mesmo que no banco de reservas.

O meio-campista Tomás Rincón, por sua vez, cumpriu suspensão e também retorna. Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).


Uma provável escalação tem: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

