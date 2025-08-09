Com gol no final, Corinthians vence Bahia e sai em vantagem nas quartas do Brasileirão feminino
Neste sábado, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 1, pela ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino, em jogo disputado na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Rhaizza marcou para as mandantes, enquanto Gi Fernandes e Gabi Zanotti fizeram os gols das visitantes.
Com o resultado, o Corinthians tem a vantagem do empate no jogo de volta. O confronto decisivo será na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.
Antes disso, porém, as Brabas têm compromisso pelo Campeonato Paulista. Pela sexta rodada do Estadual, o Corinthians recebe a Ferroviária na próxima terça-feira, às 18h, no Pacaembu. Já o Bahia não entra em campo antes do duelo decisivo pelo Brasileirão.O jogo
O primeiro tempo foi truncado, mas o Corinthians teve as melhores chances. Aos 18 minutos, Andressa Alves aproveitou um bate rebate e finalizou no contrapé de Yanne, mas a goleira se esticou e fez uma grande defesa. As Brabas abriram o placar aos 33 minutos: Juliette cruzou, Vic Albuquerque cabeceou forte, parou na arqueira do Bahia e, no rebote, Gi Fernandes empurrou para o gol vazio.
Mesmo jogando em casa, o Bahia não reagiu na etapa complementar e viu o Corinthians manter o domínio da partida. Aos 19 minutos, Vitória Yaya tentou surpreender Yanne com um chute de muito longe, mas errou o alvo.
No restante do segundo tempo, o Bahia passou a dominar as ações do jogo. Aos 38 minutos, Wendy Carballo cruzou rasteiro, Rhaizza se antecipou à zaga corintiana e bateu forte para empatar o duelo. Com tudo igual no placar, as Mulheres de Aço buscaram a virada, mas, em um contra-ataque no último lance, acabaram derrotadas.
Aos 51 minutos da etapa complementar, o Timão aproveitou uma bola roubada por Letícia Teles e partiu para o ataque. Após bate e rebate na área, a goleira Yanne espalmou, e, no rebote, Gabi Zanotti acertou um chute de primeira para garantir a vantagem das Brabas.