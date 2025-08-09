Topo

Com dois gols de De Bruyne, Napoli supera Girona em amistoso

09/08/2025 16h41

Neste sábado, Napoli e Girona se enfrentaram em amistoso internacional de pré-temporada, no Estádio Teofilo Patini, na Itália. A equipe napolitana venceu por 3 a 2, com gols dois de Kevin De Bruyne e um de Giovanni Di Lorenzo. Do lado espanhol, Cristhian Stuani marcou os dois tentos.

Os gols

Logo aos 4 minutos, Di Lorenzo abriu o placar para o Napoli. Aos 15, De Bruyne ficou frente a frente com o goleiro, depois do Napoli roubar a posse de bola, e ampliou. O meia belga voltou a marcar aos 23 minutos, garantindo vantagem confortável para o time comandado por Antonio Conte.

Contudo, o Girona reagiu ainda no primeiro tempo. Stuani balançou as redes duas vezes, aos 33 e aos 42 minutos, diminuindo para o time espanhol.

Próximos jogos

O Napoli volta a campo para enfrentar Sorrento e Olympiacos, encerrando sua pré-temporada. A estreia oficial será no dia 23, contra o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano.

O Girona se prepara para estrear na próxima sexta-feira contra o Rayo Vallecano, pela La Liga. Nos últimos amistosos, o time espanhol soma duas vitórias (2 a 1 sobre o Wolverhampton e 1 a 0 contra o Alavés) e duas derrotas (2 a 0 para o Marseille e a de hoje para o Napoli).

