Corinthians: Tuma diz quando pretende marcar eleição e se explica por fala polêmica

Após os sócios do Corinthians confirmarem o impeachment de Augusto Melo em Assembleia Geral no Parque São Jorge, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, falou sobre os próximos passos do processo.

O mandatário disse que pretende marcar novas eleições presidenciais "o mais breve possível". Ele afirmou que o Timão precisa "virar essa página" e mira o foco para a reforma estatutária.

"Graças a Deus tivemos um clima tranquilo. Espero que daqui para frente a gente foque no clube. Vamos focar na reforma estatutária. Queremos que o Corinthians seja o gigante que todos os torcedores esperam. O número baixo da Assembleia demonstra que precisamos ouvir as forças externas, participando de decisões importantes. Precisamos acabar com interesses individuais. O foco principal é retomar a reforma do estatuto", declarou.

"Na próxima semana, vamos dar para vocês a data dos próximos passos. Já adianto que queremos marcar a eleição com a maior brevidade possível. O estatuto não tem previsão, mas queremos fazer o mais rápido possível para virar essa página. Esperamos que isso possa proporcionar uma renovação institucional", acrescentou.

Tuma também se explicou sobre uma declaração recente. Em entrevista coletiva na semana passada, ele disse "queria ser igual ao Flamengo". Hoje, o mandatário afirmou que foi mal compreendido.

"Quando falei que o Corinthians quer ser um Flamengo, não me expressei direito. Quis dizer que todos os clubes querem estar entre os maiores, com elencos que disputam títulos. O Corinthians não pode viver a situação administrativa que nós vivemos. Quero ser como os grandes clubes do Brasil e do mundo na questão administrativa e financeira", justificou.

No total, 1.413 associados votaram a favor do impeachment de Augusto Melo, contra 620. O dirigente deixou o local sem falar com a imprensa entre as apurações da quinta e a sexta urna - ao todo, foram 16.

O dirigente estava afastado do cargo desde o último dia 26 de maio, data em que o Conselho Deliberativo do Timão aprovou a destituição de Augusto Melo por conta do caso Vai de Bet. Desde então, Osmar Stabile vinha exercendo a função de maneira interina.

Com a aprovação do impeachment, Augusto Melo deixa a cadeira presidencial, se torna inelegível pelos próximos dez anos e ainda corre o risco de sofrer um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Agora, cabe a Romeu Tuma Júnior convocar uma eleição indireta, somente com a participação dos conselheiros, para definir quem será o presidente do clube até o final de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo.

Associados que já cumpriram pelo menos dois mandatos no Conselho Deliberativo, independentemente de serem conselheiros atualmente, poderão se candidatar para o mandato "tampão".