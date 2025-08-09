Charles do Bronx explica pedido para lutar no UFC Rio: "A favela vai me ver"

Após a dura derrota por nocaute para Ilia Topuria no último dia 28 de junho, muitos fãs e especialistas se surpreenderam ao ver o nome de Charles 'do Bronx' Oliveira confirmado como protagonista do UFC Rio, marcado para 11 de outubro. O brasileiro, ex-campeão dos pesos-leves (70 kg), terá pela frente o perigoso Rafael Fiziev na luta principal da noite - um striker conhecido por seu alto volume de golpes e agressividade dentro do octógono.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o paulista explicou o que motivou seu retorno tão rápido após o revés recente. Segundo ele, o desejo de se apresentar diante da torcida brasileira e estar próximo das suas raízes foi o principal fator para aceitar o desafio.

"Por muitas pessoas que não têm visto e nem condições de ir aos Estados Unidos para me assistir. Faz muito tempo que eu não luto no Brasil. Muitas pessoas que têm vontade de me assistir e de poder me ver não têm condições financeiras, não têm nem visto e nem passaporte para tentar fazer isso. Elas vão poder fazer um esforcinho a mais pra poder me assistir", afirmou.

A decisão, vista por alguns como precipitada, ganhou contornos emocionais nas palavras do lutador. Ele contou ter recebido inúmeras mensagens de fãs prometendo esforços para estarem presentes no evento - inclusive vendendo pertences para garantir ingresso.

"Eu sempre falei assim: 'A favela vai descer'. E, dessa vez, de verdade, a favela vai descer. Na coletiva de imprensa e na pesagem, o povo brasileiro vai estar lá, falando o meu nome, gritando por nós, mandando aquela energia positiva. E no dia da luta vai ser isso. Então, assim, eu estou muito motivado e estou muito feliz. Fazia muito tempo que eu queria lutar no Brasil", disse.

Fator 'casa'

Apesar do desafio técnico representado por Fiziev - um dos strikers mais perigosos da categoria -, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' parece estar focado. Para ele, subir no octógono diante do público nacional é algo que vai além da competição.

"Lutar em Nova Iorque, em Las Vegas - que é a minha segunda casa - ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, nos Emirados... Em qualquer lugar, vai ser completamente diferente do que lutar aqui no Brasil, sim. Mas lutar na frente da sua família, na frente do seu povo e da sua bandeira, isso vai ser mágico. Esse vai ser um UFC que ninguém nunca vai esquecer. Isso é real", cravou.

O evento será realizado na Farmasi Arena e marcará o retorno de Do Bronx ao cage apenas três meses após sua última apresentação. A expectativa é de arquibancadas lotadas e clima inflamado com a presença massiva dos fãs brasileiros.

