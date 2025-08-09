Cerimônia de abertura marca início oficial dos Jogos Pan-americanos Júnior 2025

Os Jogos Pan-americanos Júnior Assunção 2025 foram oficialmente inaugurados neste sábado (9). O Estádio Defensores Del Chaco, na capital paraguaia, sediou a cerimônia que marcou o início da segunda edição da competição.

A delegação brasileira teve como porta-bandeiras a atleta olímpica de badminton Juliana Viana e o skatista Filipe Mota, que lideraram o Time Brasil durante a cerimônia de abertura. A representação verde-amarela contou com aproximadamente 60 participantes, incluindo atletas, comissões técnicas e oficiais do COB.

"Estou muito feliz, aqui já está frio, e eu estou com frio na barriga, surtando, entrando em colapso (risos), mas eu estou bem. Estou me sentindo confiante, porque a bandeira do Brasil traz isso pra gente: confiança e grandeza", declarou Juliana momentos antes do desfile.

Com a sensação térmica próxima aos 10°C, Filipe Mota revelou sua estratégia para enfrentar o frio paraguaio: "Com a adrenalina já, já a gente esquece", brincou.

"É a minha primeira vez no Pan Júnior e minha primeira vez carregando a bandeira também. Eu sou muito grato por ter sido escolhido e estou muito feliz em representar o Brasil", completou o skatista.

Estreia na competição

Horas antes da cerimônia de abertura, os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção já contaram com provas nas eliminatórias do remo na manhã deste sábado. João Ferreira e Daniel Passold se classificaram diretamente para a final do double skiff masculino com tempo de 6min55s39. Julia Moreno, no single skiff feminino, precisou passar pela repescagem após fazer 8min45s08 na eliminatória, mas conseguiu se classificar para a final A com 8min24s60.

As finais do remo acontecem neste domingo às 8h (de Brasília) e serão transmitidas pelo Time Brasil no YouTube e TikTok. A agenda de competição do dia 10 de agosto ainda está repleta de provas, jogos e disputas em 14 modalidades: badminton, handebol, BMX Freestyle, mountain bike, ciclismo pista, esgrima, hóquei sobre grama, judô, natação, remo, skate, tiro esportivo, tiro com arco e vôlei.