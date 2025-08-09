Ceará finaliza preparação visando duelo com o Palmeiras; veja provável escalação
Na manhã deste sábado, o Ceará finalizou sua preparação para o duelo com o Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).O técnico Léo Condé ajustou detalhes táticos do Ceará, com atividades de posicionamento em bolas paradas defensivas e ofensivas. Os atletas também tiveram treinamento específico de jogadas em transição.
Após o final da atividade, o elenco do Ceará almoçou e, em seguida, foi ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Eles embarcaram às 14h30 e a chegada em São Paulo está prevista para às 22h.
O Ceará tem dois desfalques para o duelo com o Palmeiras. O zagueiro e capitão Luiz Otávio segue em transição física após lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), em novembro de 2024. Já o atacante Fernandinho segue com desconforto na coxa e não deve atuar contra o Verdão.
Portanto, a provável escalação do Ceará para encarar o Palmeiras conta com Bruno Ferreira; Matheus Bahia, Willian Machado, Marcos Victor e Fabiano Souza; Richardson, Diego e Lourenço; Pedro Henrique (Vina); Galeano e Pedro Raul.
Atualmente, o Ceará ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, cinco a menos que o Red Bull Bragantino, sexto lugar da competição.