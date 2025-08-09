Ceará finaliza preparação visando duelo com o Palmeiras; veja provável escalação

Topo

Na manhã deste sábado, o Ceará finalizou sua preparação para o duelo com o Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O técnico Léo Condé ajustou detalhes táticos do Ceará, com atividades de posicionamento em bolas paradas defensivas e ofensivas. Os atletas também tiveram treinamento específico de jogadas em transição.

Após o final da atividade, o elenco do Ceará almoçou e, em seguida, foi ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Eles embarcaram às 14h30 e a chegada em São Paulo está prevista para às 22h.

O Ceará tem dois desfalques para o duelo com o Palmeiras. O zagueiro e capitão Luiz Otávio segue em transição física após lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), em novembro de 2024. Já o atacante Fernandinho segue com desconforto na coxa e não deve atuar contra o Verdão.

Portanto, a provável escalação do Ceará para encarar o Palmeiras conta com Bruno Ferreira; Matheus Bahia, Willian Machado, Marcos Victor e Fabiano Souza; Richardson, Diego e Lourenço; Pedro Henrique (Vina); Galeano e Pedro Raul.

Atualmente, o Ceará ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, cinco a menos que o Red Bull Bragantino, sexto lugar da competição.

