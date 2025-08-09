Carrillo passa por cirurgia, e Corinthians dá sequência na preparação para o duelo contra o Juventude

No CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na preparação para o duelo contra o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O duelo acontece na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Além disso, na manhã deste sábado, o volante André Carrillo passou por uma cirurgia para tratar de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O procedimento foi bem-sucedido e o jogador terá três dias de repouso antes de iniciar o processo de recuperação.

O volante deve ficar aproximadamente seis meses longe dos gramados.

Penúltimo treino do elenco antes da próxima partida pelo Brasileirão! ???? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/vDoVVNmzxm ? Corinthians (@Corinthians) August 9, 2025

Os jogadores começaram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, já no gramado, após o aquecimento, o elenco realizou uma atividade de posse de bola e uma movimentação tática de superioridade numérica. Por fim, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício em campo reduzido.

O Corinthians encerra a preparação para visitar o Juventude na manhã deste domingo, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. No período da tarde, a delegação viaja para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Duelo contra o Juventude

Depois de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, com a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico Dorival Júnior vem de quatro rodadas sem vitória, com três empates e uma derrota no período, e ocupa a 12ª posição, com 22 pontos conquistados.

Por outro lado, o Juventude, que vem de quatro derrotas seguidas e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos, é o vice-lanterna do Brasileirão, com somente 11 pontos somados.