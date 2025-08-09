Cano faz dois, mas Fluminense cede empate ao Bahia pelo Brasileirão
Neste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Fluminense visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e empatou 3 a 3. Os tentos do time carioca foram marcados por Germán Cano (2) e Gustavo Nonato, enquanto Facunco Bernal (contra), Everton Ribeiro e Luciano Juba anotaram para os mandantes.
Com o resultado, o Tricolor carioca seguiu em nono, agora com 24 pontos. O Bahia por sua vez, continuou em quarto, agora com 30 conquistados. Vale destacar que a equipe comandada por Rogério Ceni manteve a invencibilidade como mandante nesta edição do Brasileirão. Até aqui, são seis vitórias e três empates.
O Fluminense retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o América de Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Pela Série A, o time recebe o Fortaleza, no sábado (16), às 16h, no Maracanã. No mesmo dia, o Bahia encara o Corinthians, mas às 21h, na Neo Química Arena.O jogo
O Bahia começou a partida pressionando o Fluminense. Os donos da casa quase abriram o placar com cinco minutos. Ademir aproveitou cruzamento, mas cabeceou sobre o travessão. A resposta do Fluminense veio em grande estilo aos oito. Após cobrança de lateral ensaiada, a bola chegou em Cano, que mandou de primeira para a rede.
O Bahia não mudou a postura e chegou ao empate aos 12 minutos. Jean Lucas recebeu passe na área e tocou na saída de Fábio.
O Fluminense não sentiu o revés e quase ampliou em seguida. Davi Schuindt aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para boa defesa de Ronaldo. Desta vez, foi o Bahia que respondeu em grande estilo, aos 18 minutos. Everton Ribeiro recebeu passe na área e mandou para a rede.
O duelo se manteve aberto após os gols. O Fluminense assustou em avanço do lateral Julio Fidélis. O jogador arrancou e chutou cruzado pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Keno chutar da entrada da área e quase acertar o ângulo.
O Bahia manteve o ritmo, mas pecava no setor ofensivo. Mesmo assim, os donos da casa conseguiram seguir com a vantagem no placar até o intervalo.
No segundo tempo, o Fluminense voltou com postura ofensiva e chegou ao empate aos três minutos. Cano aproveitou cruzamento e finalizou sem chance para Ronaldo.
O revés fez o Bahia se lançar ao ataque. No entanto, o Fluminense permaneceu ofensivo. Assim, o duelo ficou aberto. Os cariocas quase viraram com Julio Fidélis, mas o lateral chutou pela linha de fundo. Já os donos da casa responderam com Jean Lucas, que recebeu passe na área, mas finalizou para fora.
O Fluminense foi mais competente e chegou a virada aos 26 minutos. Nonato recebeu passe, entrou na área e chutou cruzado para a rede.
O novo revés fez o Bahia buscar ainda mais o ataque. Os baianos quase empataram em duas oportunidades. Lucho Rodriguez e David Duarte pararam em defesas de Fábio.
Nos minutos finais, o Fluminense conseguiu manter a posse de bola por um tempo, mas viu o Bahia pressionar e chegar ao empate aos 43 minutos. Luciano Juba aproveitou cruzamento e finalizou para a rede para decretar a igualdade na Fonte Nova.
FICHA TÉCNICA
BAHIA-BA 3 X 3 FLUMINENSE-RJ
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 9 de julho de 2025 (Sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Jean Lucas e Everton Ribeiro (Bahia); Bernal e Thiago Santos (Fluminense)
Cartão vermelho: Freytes (Fluminense)
GOLS
BAHIA: Jean Lucas, aos 12min do primeiro tempo; Everton Ribeiro, aos 18min do primeiro tempo; Luciano Juba, aos 43min do segundo tempo
FLUMINENSE: Cano, aos 8min do primeiro tempo e 3min do segundo tempo; Nonato, aos 26min do segundo tempo
BAHIA: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kayky (Cauly), Ademir (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez)
Técnico: Rogério Ceni
FLUMINENSE: Fábio, Julio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato), Bernal (Martinelli), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano
Técnico: Renato Gaúcho