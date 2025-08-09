Brutal! Nocaute devastador apaga lutador no UFC Vegas 109; veja

Um momentos que vai ficar marcado como um dos mais impactantes do UFC Vegas 109, realizado neste sábado (9), foi protagonizado por Elijah Smith. Em ação no card preliminar, o norte-americano conquistou uma vitória impressionante ao nocautear Toshiomi Kazama com um 'body slam' devastador ainda no primeiro round (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O impacto da queda no solo foi suficiente para apagar o japonês imediatamente. Mesmo desacordado, Kazama ainda recebeu dois golpes no rosto antes da interrupção do árbitro, que decretou o nocaute técnico e confirmou o triunfo de Smith. Com o resultado, o atleta dos Estados Unidos segue invicto no UFC, agora com duas vitórias.

A performance relâmpago coloca o nome de Smith em evidência dentro da divisão peso-galo (61 kg). Por outro lado, Kazama sofre mais um revés e vê sua situação se complicar na organização, acumulando agora três derrotas em quatro apresentações pelo Ultimate. O japonês, após se recuperar do golpe, foi levado direto para o hospital para fazer exames obrigatórios.

Resultados do UFC Vegas 109

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

