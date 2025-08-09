Topo

Brutal! Nocaute devastador apaga lutador no UFC Vegas 109; veja

09/08/2025 19h55

Um momentos que vai ficar marcado como um dos mais impactantes do UFC Vegas 109, realizado neste sábado (9), foi protagonizado por Elijah Smith. Em ação no card preliminar, o norte-americano conquistou uma vitória impressionante ao nocautear Toshiomi Kazama com um 'body slam' devastador ainda no primeiro round (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O impacto da queda no solo foi suficiente para apagar o japonês imediatamente. Mesmo desacordado, Kazama ainda recebeu dois golpes no rosto antes da interrupção do árbitro, que decretou o nocaute técnico e confirmou o triunfo de Smith. Com o resultado, o atleta dos Estados Unidos segue invicto no UFC, agora com duas vitórias.

A performance relâmpago coloca o nome de Smith em evidência dentro da divisão peso-galo (61 kg). Por outro lado, Kazama sofre mais um revés e vê sua situação se complicar na organização, acumulando agora três derrotas em quatro apresentações pelo Ultimate. O japonês, após se recuperar do golpe, foi levado direto para o hospital para fazer exames obrigatórios.

Resultados do UFC Vegas 109

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

