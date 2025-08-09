Brasil escala medalhistas olímpicos para revelar a próxima Rebeca Andrade

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) escalou ex-atletas donos de sete medalhas olímpicas na delegação dos Jogos Pan-Americanos Júnior, competição que apresenta uma nova geração de atletas brasileiros. O torneio é um dos primeiros passos na formação de novos grandes nomes olímpicos, do peso, quem sabe, da ginasta Rebeca Andrade.

Quatro ex-atletas e 7 medalhas olímpicas

Leandro Guilheiro, bronze no judô em Atenas-2004 e Pequim-2008, é o chefe de missão. A competição conta com atletas entre 12 e 23 anos.

Eu vivi muito o outro lado, mas nunca o Pan Júnior, que está na segunda edição. Uma competição muito nova. Tem sido um privilégio grande. Quando você é atleta, não acompanha tanto o que acontece por trás, e é bonito de ver também Guilheiro, em cerimônia no Pan Júnior

Hoje comemoramos mais um ano de vida do medalhista olímpico no judô Leandro Guilheiro, que também será chefe de missão dos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção 2025.



Parabéns, Leandro! Toda felicidade, paz e saúde no novo ciclo.



Getty Images#TimeBrasil pic.twitter.com/F6k4W1g0BR -- Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2025

Além do ex-judoca, também estão na capital paraguaia Natália Falavigna, bronze em Pequim-2008 no taekwondo, Yane Marques, bronze em Londres-2012 no pentatlo moderno, e Emanuel Rego, ouro em Atenas, prata em Londres e bronze em Pequim no vôlei de praia

Yane, atualmente, é vice-presidente do COB, enquanto Emanuel é diretor da entidade.

Esse [Pan Júnior], para a gente, é muito importante porque tem a possibilidade de revelar novos atletas, novos campeões e, ao mesmo tempo, esses atletas entenderem o que é representar o Brasil. É bom começar já neste nível para, pouco a pouco, evoluir Marco La Porta, presidente do COB

O Time Brasil apontou como principal objetivo manter a hegemonia do Top 3 no quadro geral de medalhas e garantir o maior número de vagas do país para os Jogos Pan-americanos Lima 2027 — o torneio vai oferecer 216 vagas diretas nas categorias adultos.

Há ainda a presença de atletas olímpicos, como a ex-mesa tenista Mariany Nonaka, que integra a Equipe Esporte Seguro, a gestora Marina Canetti, que disputou no polo aquático, a ex-judoca Priscila Marques, que é fisioterapeuta, e o ex-ginasta Mosiah Rodrigues, atualmente gestor esportivo.

Delegação Rio/Niterói em Assembleia da Panam Sports Imagem: Miriam Jeske/COB

Estiveram também em Assunção a ex-jogadora de basquete Hortência, medalhista de prata em Atlanta-1996, e Thiago Pereira, maior medalhista da história em Pan, com 23 pódios. Eles, assim como a ex-jogadora de basqete Iziane, porém, integraram a delegação da campanha de Rio/Niterói para ser sede do Pan-2031.

Rebeca Andrade: maior medalhista

Em Paris-2024, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Na capital francesa, ela alcançou o sexto pódio na carreira e superou os cinco dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt.

Além disso, foi a primeira representante do Brasil a conquistar quatro medalhas em uma mesma edição de Olimpíadas. Até então, o recorde tinha sido de Isaquias Queiroz, com três pódios na canoagem da Rio 2016.

Rebeca tem prata no individual geral e ouro no salto em Tóquio-2020, ouro no solo, prata no no individual geral e salto e e bronze por equipes em Paris.