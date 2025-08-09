Internacional aproveita vacilos do Bragantino, vence e se afasta do Z4
O Internacional venceu o Red Bull Bragantino, na noite deste sábado, por 3 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols do Colorado foram marcados por Ricardo Mathias, que fez dois, e Alan Patrick, de pênalti. Já Pitta descontou para o Massa Bruta.
Com o resultado, o Inter chega aos 24 pontos, pulando para a nona colocação e se afastando da zona de rebaixamento. O Bragantino, por sua vez, ficou com 27, na sétima posição, e perdeu a chance de entrar no G4.
O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já o Bragantino enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 16h, pelo Brasileirão.
Colorado aproveitou erros do Braga
O Internacional conseguiu fazer bom uso dos erros do Bragantino para garantir a vitória. Quando a partida já estava 1 a 0 para o Colorado, Gustavo Marques bateu com a mão na bola após cruzamento de Wesley, gerando o pênalti que originou o segundo gol.
Logo na volta do intervalo, quando o Bragantino poderia iniciar uma reação, um erro na saída de jogo gerou o terceiro gol do Inter. O Massa Bruta até diminuiu o placar, mas não conseguiu reagir, fazendo com que os erros custassem caro.
Gols e destaques
Logo de cara. O Bragantino chegou com perigo antes do primeiro minuto de jogo. Jhon Jhon lançou Pitta, que cortou um defensor e foi bloqueado por Juninho dentro da área.
0x1. Aos seis minutos, Wesley recebeu em profundidade e cruzou para Ricardo Mathias escorar e abrir o placar.
Na linha. Aos 13, Pitta recebeu lançamento na área e passou para Laquintana bater de primeira para boa defesa de Rochet. No rebote, Jhon Jhon tentou e Juninho tirou em cima da linha.
0x2. Aos 29 minutos, Wesley tentou cruzamento e Gustavo Marques tocou com a mão na bola. Após revisão do VAR, o árbitro assinolou a penalidade. Na batida, Alan Patrick deslocou Cleiton e ampliou.
Rochet de novo. Jhon Jhon cruzou e, após desvio da zaga, Praxedes cabeceou rasteiro para Rochet se esticar e espalmar.
0x3. Com menos de um minuto da segunda etapa, o Inter pressionou a saída do Bragantino e a bola sobrou para Ricardo Mathias, cara a cara com Cleiton, fazer o terceiro.
1x3. Aos nove minutos, Jhon Jhon encontrou boa bola para Pitta, que bateu com força e contou com desviou para superar Rochet.
Rochet com segurança. O Bragantino continuou pressionando e Lucas Barbosa virou sob a marcação e bateu no meio com força, mas Rochet segurou sem problemas.
Defesaça de Cleiton. Aos 28, Bernabei cruzou da esquerda para o zagueiro Clayton, que cabeceou com força. O goleiro do Bragantino defendeu no reflexo e evitou o quarto gol do Inter.
Borré perdeu. Vitinho acertou cruzamento na cabeça de Borré que, sozinho na área, mandou por cima do gol de Cleiton.
Impedido. Nos acréscimos, Borré recebeu de Alan Patrick e, cara a cara com Cleiton, marcou. Mas o atacante do Inter estava em posição irregular no lance.
Ficha técnica
Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional
Campeonato Brasileiro - 19ª rodada
Data: 09/08/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Pitta (RBB), aos 9' do 2º tempo (1-3); Ricardo Mathias (INT), aos 6' do 1º tempo (0-1) e ao 1' do 2º tempo (0-3), Alan Patrick (INT), aos 29' do 1º tempo (0-2)
Amarelos: Gabriel (RBB); Bruno Tabata e Wesley (INT)
Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê); Gabriel (Fabinho), Praxedes (Gustavinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Thiago Borbas), Nacho Laquintana (Davi Gomes) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra.
Internacional: Rochet; Alan Benítez (Aguirre), Juninho, Clayton e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique); Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bruno Tabata (Luis Otávio); Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.