Botafogo mantém confiança em Fortaleza no reencontro com Renato Paiva

Embalado após garantir sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo vira a chave e vai enfrentar o Fortaleza, pela 19ª rodada, do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá, neste sábado, na Arena Castelão, a partir das 20h30.

O confronto marca o reencontro do técnico Renato Paiva com o Botafogo. Atualmente no Fortaleza, o comandante viveu altos e baixos em General Severiano e teve como grande destaque uma histórica vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Liga dos Campeões, na segunda rodada do Mundial de Clubes. O português foi demitido depois da eliminação nas oitavas de final do torneio para o Palmeiras.

O grupo comandado por Davide Ancelotti entrou em campo na última quarta-feira e eliminou o Red Bull Bragantino da Copa do Brasil, ao vencer por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP). No Rio já tinha vencido por 2 a 0. No Brasileirão é o sétimo colocado, com 26 pontos, 11 de diferença para o líder Flamengo.

O goleiro John segue de fora, mesmo depois que desistiu de fechar com o West Ham-ING. Titular na Copa do Brasil, Léo Linck continua na vaga. Anunciado nesta sexta-feira como reforço, o goleiro Neto, ex-Athletico e que estava no Bournemouth-ING, ainda nem treinou com o grupo e não viajou com a delegação.

O zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral-esquerdo Cuiabano, recuperando-se de lesões, devem ser preservados para o jogo de quinta-feira, contra a LDU, pela Libertadores. David Ricardo e Alex Telles devem continuar titulares.

A defesa não contará com Alexander Barboza e o meio-campo com Allan, já que ambos cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Caso Kaio Pantaleão não esteja recuperado, o lateral-esquerdo Marçal pode ser improvisado no setor e atuar ao lado de David Ricardo. No meio-campo, Danilo e Newton disputam vaga para atuar ao lado de Marlon Freitas.

Ancelotti ainda tem uma dúvida no ataque. Reserva na última partida, o centroavante Arthur Cabral pode voltar a aparecer. Em contrapartida, Joaquin Correa tem chance de começar no banco.

O treinador mantém o mistério em relação a definição de um time titular e defende o rodízio do elenco priorizando o descanso dos atletas. "Precisamos descansar alguns jogadores que vamos precisar nos próximos jogos. É muito importante para o Botafogo."

O Fortaleza mira dar mais um passo na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Está invicto há duas partidas e não entra em campo desde o último domingo (3), quando empatou por 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena.

Eliminado da Copa do Brasil, o time teve a semana livre para trabalhar e ajustar detalhes junto à comissão técnica. É o 18° colocado, com 15 pontos, três atrás do Vitória, primeiro clube fora do Z-4.

O volante Zé Welison recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e não está à disposição. A tendência é que Lucas Sasha e Matheus Pereira sigam como titulares do meio-campo junto com o jovem Lucca Prior.

O goleiro Vinícius Silvestre segue titular, após ganhar a vaga com as sucessivas falhas de Magrão, concorrente na posição. Os também goleiros João Ricardo e Brenno estão no departamento médico. Recém-contratado para aumentar as opções, o também goleiro Helton Leite deve fazer sua estreia contra o Velez Sarsfield, na terça-feira (12), pela Libertadores.

As principais dúvidas estão no sistema defensivo. Titulares no empate contra o Corinthians, o zagueiro Kuscevic e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa disputam a titularidade.

Renato Paiva convocou a torcida para o jogo diante de seu ex-clube e afirmou que espera contar com o Castelão cheio. "Jogaremos em casa, e isso é fundamental. Eu aproveito para pedir à torcida que compareça, pois vamos precisar muito deles. Os torcedores estão tristes com os resultados, mas acho que tem que ficar orgulhosa do esforço."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BOTAFOGO

FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Brenno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal (Kaio Pantaleão) e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).