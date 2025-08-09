Topo

Botafogo atropela Fortaleza e chega ao 4º triunfo seguido como visitante no Brasileirão

09/08/2025 22h32

Neste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Botafogo visitou o Fortaleza no Castelão e goleou por 5 a 0, com um jogador a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Gustavo Mancha. Os tentos foram marcados por Marçal (2), Arthur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins.

Com o resultado positivo, o Botafogo alcançou a quarta vitória seguida como visitante na competição nacional e alcançou 29 somados, agora em quinto. O Fortaleza, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time é o 18º, com os mesmos 15 pontos do Vasco, que abre o Z4.

O Botafogo retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Pela mesma fase do torneio, mas na terça-feira (12), o Fortaleza recebe o Vélez Sársfield, no Castelão. O jogo está marcado para às 19h. Já na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Palmeiras, no domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos. No sábado (16), o Fortaleza viaja para encarar o Fluminense, às 16h, no Maracanã. 

O jogo

O Botafogo começou a partida com postura ofensiva, mas pecando no último passe. Já o Fortaleza finalizou aos quatro minutos, com. Breno Lopes, mas Léo Linck fez a defesa.

A situação da partida mudou aos cinco minutos. Gustavo Mancha fez falta dura em Danilo e recebeu o cartão vermelho direto. O árbitro Anderson Daronco ainda foi chamado pelo VAR para rever o lance, mas manteve a decisão. Assim, os donos da casa passaram a atuar com um jogador a menos.

Mesmo assim, o Fortaleza assustou aos dez minutos. Herrera foi lançado, entrou na área, mas errou o alvo. A resposta do Botafogo veio em grande estilo aos 14. Marçal aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede.

Os donos da casa tentaram se lançar ao ataque após o revés, mas viram o Botafogo assustar aos 22 minutos. Savarino chutou da entrada da área e obrigou Vinícius Silvestre a fazer grande defesa. Depois, Artur finalizou sobre o travessão.

A partir daí, os cariocas passaram a dominar o confronto. O Botafogo enfileirou oportunidades de ampliar o placar. Na melhor delas, Newton aproveitou cobrança de escanteio, mas cabeceou em cima de Vinícius Silvestre.

Somente na parte final, o Fortaleza conseguiu chegar com qualidade ao ataque. Primeiro, Tinga aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Em seguida, Herrera roubou a bola na saída, mas finalizou pela linha de fundo.

O Botafogo diminuiu o ritmo, mas conseguiu ampliar o placar aos 49 minutos. Arthur Cabral foi lançado na área, driblou o goleiro e mandou para a rede. Assim, os alvinegros foram com boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com seriedade e quase marcaram com um minuto, quando Newton acertou a trave. Só que aos dois, o Botafogo fez o terceiro. Após cobrança de escanteio, a bola chegou em Marçal, que mandou para a rede.

Os visitantes mantiveram o ritmo e chegaram ao quarto aos sete minutos. David Ricardo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol.

Com a vitória praticamente definida, o Botafogo diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. O Fortaleza sentiu os gols e pouco incomodava os alvinegros. No meio da etapa final, um lance inusitado aconteceu. O assistente caiu sozinho, lesionou o ombro e precisou ser substituído pelo quarto árbitro.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Fortaleza ainda tentou diminuir o prejuízo, mas viu o Botafogo marcar o quinto nos acréscimos. Matheus Martins chutou da entrada da área e acertou o canto, sem chance para o goleiro.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA-CE 0 X 5 BOTAFOGO-RJ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9 de julho de 2025 (Sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Kuscevic (Fortaleza)

Cartão vermelho: Gustavo Mancha (Fortaleza)

GOLS

BOTAFOGO: Marçal, aos 14min do primeiro tempo e 2min do segundo tempo; Arthur Cabral, aos 49min do primeiro tempo; David Ricardo, aos 7min do segundo tempo; Matheus Martins, aos 48min do segundo tempo

FORTALEZA: Vinicius Silvestre, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Rossetto) e Lucca Prior (Yago Pikachu); Breno Lopes (Kervin Andrade), Herrera (Bareiro) e Deyverson (Ávila)

Técnico: Renato Paiva

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo (Huguinho) e Jefferson Savarino (Correa); Álvaro Montoro (Matheus Martins), Arthur Cabral (Mastriani) e Artur

Técnico: Davide Ancelotti

