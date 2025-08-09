Botafogo aproveita expulsão relâmpago e atropela Fortaleza no Castelão

Com um a mais desde os 5 minutos de jogo, o Botafogo não teve dificuldades para vencer o Fortaleza por 5 a 0 neste sábado (9), na Arena Castelão, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Marçal, duas vezes, Arthur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins marcaram os gols do jogo para o Glorioso.

Gustavo Mancha protagonizou o lance polêmico da partida, logo no começo: deu uma entrada forte em Danilo e foi expulso direto por Anderson Daronco. O VAR recomendou revisão do lance, mas o árbitro decidiu manter o cartão vermelho

Com a derrota, o Fortaleza estaciona nos 15 pontos e amarga a 18ª posição do campeonato, dentro da zona de rebaixamento. O Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield-ARG na terça-feira (12), pela Copa Sul-Americana.

Já o Botafogo vai a 29 pontos e assume a 5ª colocação na tabela do Brasileirão, três atrás do Bahia, que abre o G4. O Glorioso recebe a LDU-EQU, na quinta-feira (14), pela Libertadores.

Zagueiro artilheiro, chinelo e treta

Arthur Cabral prometeu gol no Fortaleza, cumpriu e deu confusão: o atacante, que tem passagem pelo Ceará, marcou o segundo gol alvinegro no jogo e foi cobrado pelos tricolores.

O capitão Tinga e Deyverson, já na saída para o intervalo, cobraram o camisa 98 pela provocação à torcida do Leão do Pici. Um chinelo foi arremessado no gramado durante a comemoração do botafoguense.

Cabral atuou no Ceará entre 2015 e 2018, com 30 gols marcados em 80 jogos pelo Vozão. Foi campeão cearense em 2017 e 2018. Em 2018, marcou os dois gols do Ceará no jogo de ida, diante do Fortaleza.

O agora zagueiro Marçal viveu noite de artilheiro na capital cearense. Com dois gols marcados, foi um dos personagens do jogo e ajudou a sacramentar a vitória sem sofrimento do Botafogo fora de casa.

Lances importantes

Expulsão relâmpago. Com menos de 10 minutos de jogo, Gustavo Manche deu uma entrada violenta em Danilo e foi expulso, deixando o Fortaleza com um a menos praticamente durante todo o jogo. O VAR chamou Anderson Daronco para revisar o lance, mas o árbitro manteve sua decisão de campo.

1x0. Gol de Marçal para o Botafogo. Alex telles cobra falta na área, teleguiada na cabeça de Marçal, que cabeceou para o chão e abriu o placar para o Botafogo.

Vinicius! Savarino recebeu na entrada da área e soltou a pancada, a bola quicou em cima do goleiro Vinicius Silvestre, que fez uma defesa difícil e evitou o segundo gol do Botafogo.

2x0. Arthur Cabral ampliou a vantagem do Botafogo no finalzinho do primeiro tempo. Montoro serviu um lindo passe ao atacante do Glorioso, que limpou o goleiro e bateu de canhota para marcar o segundo gol. Na comemoração, provocou a torcida do Fortaleza e o clima esquentou no Castelão, com direito a chinelo atirado em campo.

3x0. Em noite de artilheiro, Marçal marcou mais um. Alex Telles bateu escanteio na área, Arthur Cabral aparou, protegeu e rolou para o zagueiro chutar e marcar o terceiro do Botafogo no jogo.

4x0. Mais um gol de ex-Ceará no Castelão. David Ricardo antecipou a marcação no bico após escanteio venenoso, e cabeceou cruzado para transformar a vitória em goleada. Depois do gol, alguns torcedores do Fortaleza deixaram o Castelão, com apenas 6 minutos de segundo tempo.

Substituição... de bandeira. O assistente Jorge Eduardo Bernardi tropeçou no suporte da bola e caiu de mau jeito no gramado. Sentindo dores no ombro pela queda feia, o bandeira foi atendido e precisou ser substituído pelo quarto árbitro, Lucas Guimarães Horn.

5x0. No apagar das luzes, Matheus Martins recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu colocado, mandando na costura da rede, rasteiro, para fechar o placar em 5 a 0 para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 5 BOTAFOGO

Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Público:

Cartões amarelos: Bareiro (FOR)

Cartão vermelho: Gustavo Mancha (FOR)

Gols: Marçal (2x), Arthur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins (BOT)

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto) e Prior (Yago Pikachu); Herrera (Adam Bareiro), Breno Lopes (Kervin Andrade) e Deyverson (Gastón Ávila).

Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Danilo e Montoro (Matheus Martins); Artur, Arthur Cabral e Savarino (Joaquín Correa).