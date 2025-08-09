Bia Haddad perde em estreia do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati, neste sábado, ao perder para a australiana Maya Joint, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

Joint se destacou na WTA quando conquistou o título do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra, onde venceu nomes importantes como Ons Jabeur e Emma Raducanu.

Sobre a partida

O jogo foi marcado por muita alternância no placar. No primeiro set, Bia salvou um break point, mas acabou sofrendo a quebra decisiva quando jogava para empatar em 5 a 5, deixando a australiana fechar em 6/4. No segundo set, a brasileira teve que salvar três break points no início, mas reagiu e quebrou o saque de Joint duas vezes. Porém, quando sacava para fechar, Bia sofreu a quebra. Logo depois ela teve quatro set points no saque da adversária, não conseguindo confirmar nenhum. Finalmente, em sua segunda chance de sacar para o set, ela garantiu a vitória na parcial por 6/4.

O terceiro set também foi muito disputado, com quebras para os dois lados, mas a australiana foi quem levou a melhor, fechando o set em 6/4 e a partida em 2 a 1.

Agora, Bia Haddad se prepara para o Aberto dos Estados Unidos, o quarto e último Grand Slam da temporada, que acontece entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro. O sorteio das chaves será divulgado nos próximos dias.