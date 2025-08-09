Bia Haddad faz 18 duplas faltas e perde 3ª seguida ao cair em Cincinnati

Em seu segundo torneio na sequência de aquecimento para o US Open, Beatriz Haddad Maia voltou a ser eliminada em uma estreia. A brasileira de 29 anos, atual número 21 do mundo, fez 18 duplas faltas, teve problemas físicos na reta final do terceiro set e foi superada neste sábado, no WTA 1000 de Cincinnati, pela jovem australiana Maya Joint (19 anos, #44 do mundo). O jogo teve parciais de 6/4, 4/6 e 6/4 e significou o o terceiro revés consecutivo de Haddad Maia no circuito.

Antes da eliminação no torneio americano, Bia foi eliminada ao estrear no WTA 1000 de Montreal, no Canadá, e na segunda rodada de Wimbledon. Sua última vitória foi justamente no slam britânico, em sua primeira apresentação lá este ano.

A derrota diante de Joint é mais um resultado negativo em uma temporada de pouquíssimo sucesso nesse nível de torneio. Em oito WTAs 1000 disputados este ano, Bia venceu apenas uma partida - a estreia em Madri contra a americana Bernarda Pera (então #81 do mundo). A brasileira caiu na estreia em Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Roma, Montreal e, agora, Cincinnati. Na capital espanhola, foi eliminada na segunda fase. Bia ainda tem um compromisso em seu calendário antes do US Open. Ela disputará o WTA 500 de Monterrey, no México, na próxima semana.

Joint, por sua vez, continua fazendo uma bela temporada. A australiana começou 2025 fora do top 100, mas foi campeã dos WTAs de Rabat, no saibro, e Eastbourne, na grama, e já figura no top 50. Sua adversária na terceira rodada em Cincinnati (Bia estreou na segunda fase por ser cabeça de chave) será a vencedora do jogo entre a russa Ekaterina Alexandrova (#16) e a neozelandesa Lulu Sun (#90).

Como aconteceu

Bia começou melhor, conquistando dois break points logo no primeiro game, mas não conseguiu convertê-los. Joint, por sua vez, foi se mostrando mais à vontade em quadra com o passar do tempo, e suas devoluções agressivas passaram a incomodar a brasileira. A australiana teve três chances de quebra no sexto game, mas desta vez foi Bia quem se salvou - e o fez com ótimos saques (inclusive com um belo segundo serviço). Haddad Maia, contudo, não conseguiu o mesmo no oitavo game. Após salvar outro break point, a brasileira errou um forehand e finalmente perdeu o serviço. Joint abriu 5/3, mas Bia seguiu lutando e devolveu a quebra jogando um tênis agressivo e forçando erros da adversária. A paulista ainda precisava de um game para igualar a parcial, mas seguia com problemas para confirmar seu serviço. Com uma ótima devolução, Joint conquistou dois set points (15/40). Bia, então, fez uma dupla falta no segundo deles, o que definiu a parcial em 6/4 para sua oponente.

A segunda parcial começou, e o jogo pouco mudou. Joint confirmava seus serviços sem drama, enquanto Bia continuava pressionada. No quarto game, a paulista disparou três aces para salvar três break points e igualar a parcial em 2/2. Joint, então, cometeu três erros e cedeu uma quebra quando mandou uma esquerda na rede. Bia abriu 3/2 e aproveitou a queda de rendimento da rival. Após confirmar seu saque outra vez no sexto game, deixou o placar em 4/2. Em seguida, teve três break points para fazer 5/2. Errou um backhand no primeiro e viu Joint salvar o segundo com um voleio, mas encaixou uma grande devolução e conseguiu a segunda quebra do set.

O set parecia perto do fim, mais Joint devolveu uma das quebras, aproveitando-se de duas duplas faltas da brasileira e, depois, salvou quatro set points no seu saque. Bia, porém, ainda tinha 5/4 e mais uma chance de sacar para forçar o terceiro set. O game começou com mais uma dupla falta (a 11ª de Bia no jogo), mas a brasileira esteve bem nos ralis do fundo de quadra e fechou a parcial em 6/4.

Físico e duplas faltas derrubam Bia

Quando o terceiro set começou, Bia era a tenista mais consistente em quadra e, após um par de erros da australiana, a brasileira disparou uma excelente devolução para conseguir uma quebra de saque já no primeiro game. A vantagem durou pouco. Joint foi bem para devolver a quebra no segundo game. A australiana, contudo, não aproveitou as quatro duplas faltas da brasileira no quarto game e desperdiçou três break points.

Joint sentiu o peso das chances perdidas, cometeu um par de erros no quinto game, e Bia aproveitou. Embalada por mais uma devolução agressiva, foi ao ataque e, com um forehand vencedor, abriu novamente uma quebra de vantagem: 3/2. Mais uma vez, a liderança durou pouco. Dando sinais de cansaço, Bia cometeu mais uma dupla falta (sua 16ª na partida) enfrentando um break point, e o placar ficou em 3/3.

Joint, desta vez, tirou vantagem da mobilidade prejudicada da brasileira e abriu 4/3, confirmando seu serviço. Bia mostrava menos poder de resistência e, depois da 17ª e da 18ª duplas faltas, cedeu outra quebra. A australiana teve 5/3 de frente e a chance de sacar para o jogo, mas a brasileira resistiu e devolveu a quebra vencendo um par de ralis do fundo de quadra. No décimo game, porém, Bia voltou a ter problemas físicos e não resistiu. Joint conquistou um match point com uma linda devolução cruzada e, pouco depois, fechou a partida.