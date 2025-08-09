Topo

Esporte

Barcelona anuncia saída do zagueiro Iñigo Martínez, que tem acerto com time de CR7

Iñigo Martínez deixou o Barcelona e será jogador do Al-Nassr - Reprodução/Instagram
Iñigo Martínez deixou o Barcelona e será jogador do Al-Nassr Imagem: Reprodução/Instagram

09/08/2025 17h17

Iñigo Martínez não permanecerá no Barcelona. Hoje, o clube catalão anunciou, em comunicado oficial, que chegou a um acordo com o zagueiro para encerrar o seu contrato. O espanhol de 34 anos deve reforçar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, com o qual já tem acerto encaminhado.

Contratado em 2023, após cinco anos no Athletic Bilbao, Iñigo Martínez atuou por duas temporadas no Barcelona. Neste período, disputou 71 partidas e conquistou três títulos, todos na temporada 2025: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Relacionadas

Salah questiona Uefa sobre condições da morte de 'Pelé palestino' em Gaza

Ex-Barcelona anuncia aposentadoria aos 23 anos após problema cardíaco

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

Iñigo Martínez foi titular em toda sua passagem pelo Barcelona. Sob o comando de Xavi e Hansi Flick, formou uma sólida dupla de zaga com o jovem Pau Cubarsí.

Agora, é provável que o zagueiro se junte ao Al-Nassr. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a proposta salarial da equipe saudita foi decisiva para a escolha de Iñigo Martínez. Ele será o segundo reforço do time de Jorge Jesus nesta janela. Em julho, o clube já havia anunciado o atacante português João Félix.

Nova casa de Martínez

Após uma temporada abaixo das expectativas, o Al-Nassr decidiu fazer mudanças para melhorar o desempenho em 2025/26. A equipe saudita anunciou Jorge Jesus como novo técnico e busca reforços para todos os setores.

Caso a negociação seja concretizada, Iñigo Martínez deve chegar para assumir a titularidade na zaga do Al-Nassr, ao lado de Laporte. O time de Cristiano Ronaldo ainda monitora outros nomes, como o atacante francês Kingsley Coman, do Bayern de Munique.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

SPFC: Crespo poupa dois, dá chance a jovem e tem Lucas no banco pela 1ª vez

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

Barcelona anuncia saída do zagueiro Iñigo Martínez, que tem acerto com time de CR7

Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Goiás x Operário pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de São Paulo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Com dois gols de De Bruyne, Napoli supera Girona em amistoso

Ceará finaliza preparação visando duelo com o Palmeiras; veja provável escalação

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e seguem na liderança do Paulistão

Corinthians vive dia de protestos e incerteza enquanto sócios decidem futuro do clube