Barcelona anuncia saída do zagueiro Iñigo Martínez, que tem acerto com time de CR7
Iñigo Martínez não permanecerá no Barcelona. Hoje, o clube catalão anunciou, em comunicado oficial, que chegou a um acordo com o zagueiro para encerrar o seu contrato. O espanhol de 34 anos deve reforçar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, com o qual já tem acerto encaminhado.
Contratado em 2023, após cinco anos no Athletic Bilbao, Iñigo Martínez atuou por duas temporadas no Barcelona. Neste período, disputou 71 partidas e conquistou três títulos, todos na temporada 2025: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.
Iñigo Martínez foi titular em toda sua passagem pelo Barcelona. Sob o comando de Xavi e Hansi Flick, formou uma sólida dupla de zaga com o jovem Pau Cubarsí.
Agora, é provável que o zagueiro se junte ao Al-Nassr. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a proposta salarial da equipe saudita foi decisiva para a escolha de Iñigo Martínez. Ele será o segundo reforço do time de Jorge Jesus nesta janela. Em julho, o clube já havia anunciado o atacante português João Félix.
Nova casa de Martínez
Após uma temporada abaixo das expectativas, o Al-Nassr decidiu fazer mudanças para melhorar o desempenho em 2025/26. A equipe saudita anunciou Jorge Jesus como novo técnico e busca reforços para todos os setores.
Caso a negociação seja concretizada, Iñigo Martínez deve chegar para assumir a titularidade na zaga do Al-Nassr, ao lado de Laporte. O time de Cristiano Ronaldo ainda monitora outros nomes, como o atacante francês Kingsley Coman, do Bayern de Munique.