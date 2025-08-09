Topo

Bandeira tropeça, machuca o ombro e é substituído em Fortaleza x Botafogo

Assistente Jorge Eduardo Bernardi sente o ombro após queda e é substituído em Fortaleza e Botafogo Imagem: Reprodução
09/08/2025 22h33

O assistente Jorge Eduardo Bernardi protagonizou um lance inusitado no jogo entre Fortaleza e Botafogo: o bandeira tropeçou na bola parada no suporte na lateral, caiu sobre o ombro e precisou ser substituído pelo quarto árbitro.

O que aconteceu

O bandeira corria para acompanhar um lance de ataque do Botafogo, quando tropeçou em uma bola parada sobre o suporte na lateral do campo.

Bernardi caiu com o peso do corpo sobre o ombro e precisou ser atendido em campo pela equipe médica. O jogo ficou parado por cinco minutos.

O bandeira levou a mão ao ombro direito e sentia muitas dores. Sem condições de seguir atuando na partida, o quarto árbitro, Lucas Guimarães Horn, assumiu a bandeira.

A partida terminou com uma vitória tranquila do Botafogo, por 4 a 0, sobre o Fortaleza que jogou com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo.

Veja o momento da queda e lesão do bandeira:

