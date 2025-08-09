Bahia e Fluminense, classificados na Copa do Brasil, prometem grande confronto no Brasileiro

Garantidos nas quartas de final da Copa do Brasil, Bahia e Fluminense vão se enfrentar neste sábado em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a promessa de um futebol competitivo, o confronto vai acontecer na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h.

O Fluminense chega em alta após empatar com o Internacional por 1 a 1 no Maracanã, resultado que favoreceu sua classificação no mata-mata nacional, já que venceu na ida por 2 a 1 fora de casa. No Brasileirão também está em alta, em nono lugar, com 23 pontos, porém, com dois jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes.

O Bahia segurou o empate sem gols com o Retrô na Arena de Pernambuco, mas venceu por 3 a 2 no primeiro jogo, disputado na Fonte Nova. O time baiano está em quarto lugar, com 29 pontos, oito atrás do líder Flamengo. O "Esquadrão de Aço" também se destaca por ter a quarta melhor defesa, com 13 gols sofridos.

O técnico Renato Gaúcho conta com os retornos do zagueiro Freytes e do volante Facundo Bernal no Fluminense. Os jogadores cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última rodada do torneio. Os jogadores podem ser novidades entre os onze iniciais.

O lateral-esquerdo Renê também tem grande chance de começar jogando. Ele está recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo e já voltou a treinar com o grupo, mas ficou fora do último jogo por precaução.

O meia Paulo Henrique Ganso disputa uma vaga com Nonato. O escolhido deve atuar junto com Hércules e Bernal no tripé de meio-campo. Martinelli é um dos nomes que podem ser preservados para o jogo de terça-feira, pelas oitavas da Sul-Americana, contra o América, em Cali, na Colômbia. O lateral-direito Samuel Xavier também ficará de fora, mas por estar suspenso. Em seu lugar entra Guga, que vinha atuando improvisado do lado esquerdo.

Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do atacante Soteldo, todos machucados, são desfalques. O meia Luciano Acosta, anunciado como reforço nesta sexta-feira, ainda não treinou com o grupo e a tendência é que fique à disposição apenas na próxima rodada.

Diante de tantas baixas, a comissão técnica convocou alguns jovens para compor o banco. São os casos dos zagueiros Loyola e Gorgulho, destaques do sub-20, e Davi Schuindt, que vem treinando entre os profissionais. O lateral-direito Júlio Fidélis é outro nome bem avaliado.

No Bahia, julgado por expulsão no clássico contra o Vitória, pela nona rodada do Brasileirão, o volante Jean Lucas teve sua punição de quatro jogos convertida em uma multa de R$ 180 mil. Por conta disso, ele deve ganhar uma camisa. Reserva na classificação sobre o Retrô, o centroavante Willian José deve ocupar a vaga de Lucho Rodríguez, que teve um desempenho aquém do esperado.

O lateral-direito Gilberto, outro destaque que ficou no banco na Copa do Brasil, disputa a titularidade com Santiago Arias. O colombiano cresceu de rendimento nos últimos jogos e voltou a ser peça importante no esquema de Rogério Ceni.

Desfalque nas últimas duas partidas, o atacante Erick Pulga se recupera de um estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda e deve seguir longe dos gramados por mais três semanas. Kayky é cotado para seguir na sua vaga.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLUMINENSE

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Santiago Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Willian José e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Freytes, Manoel e Renê; Bernal, Hércules e Ganso; Serna, Everaldo e Canobbio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA).