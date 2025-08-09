Autor de um dos gols do Fluminense, Nonato valoriza empate: "Sabemos a força do Bahia"
Neste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Fluminense visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e empatou 3 a 3. Autor do terceiro tento do time carioca, Nonato lamentou o resultado pelas circunstâncias do jogo, mas valorizou o ponto conquistado.
"Acho que fizemos uma grande partida. Não temos times A, B ou C. É sempre o Fluminense. É um gosto amargo pelo empate. Estávamos suportando bem a pressão deles. Mas sabemos a força do Bahia em casa. Temos que valorizar este ponto", declarou.