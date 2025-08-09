Autor de um dos gols do Flamengo, Plata elogia Arrascaeta: 'Faz mágica'

Neste sábado, o Flamengo recebeu o Mirassol no Maracanã e venceu por 2 a 1. Autor do segundo gol do time carioca, Gonzalo Plata destacou a importância do triunfo.

"Sempre importante somar três pontos. Não podemos deixar pontos neste momento, principalmente dentro do Maracanã", disse o atacante.

O equatoriano também rasgou elogios ao companheiro Arrascaeta, responsável pela assistência.

"Eu sei da mágica que ele faz. Eu apenas me movimentei e só tive o trabalho de mandar para a rede", declarou.

Líder da Série A, o Flamengo chegou a 40 pontos. O time volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília). Antes, na quarta-feira (13), a equipe de Filipe Luís irá encarar o Colorado novamente no Maracanã, mas às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores.