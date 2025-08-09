Augusto Melo sofre impeachment e não é mais presidente do Corinthians

Augusto Melo, definitivamente, não é mais o presidente do Corinthians. Neste sábado, os sócios do clube aprovaram o impeachment do mandatário em Assembleia Geral realizada no Parque São Jorge, por 1.413 votos a 620.

O dirigente deixou o local sem falar com a imprensa entre as apurações da quinta e a sexta urna - ao todo, foram 16. Ele estava afastado do cargo desde o último dia 26 de maio, data em que o Conselho Deliberativo do Timão aprovou a destituição de Augusto Melo por conta do caso VaideBet. Desde então, Osmar Stabile vinha exercendo a função de maneira interina.

A votação foi da seguinte forma:

A favor do impeachment de Augusto: 1.413 votos;

1.413 votos; Contra o impeachment de Augusto: 620 votos;

620 votos; Brancos e nulos: 4 votos;

4 votos; Total: 2.037 votos.

O clima foi conturbado do lado de fora. Torcedores estenderam faixas contra Augusto Melo nos portões do Parque São Jorge, e houve um princípio de tumulto quando uma sócia declarou apoio ao presidente afastado. Ela chegou a discutir com torcedores uniformizados na porta da sede social.

Posteriormente, um trio elétrico que estava no local causou uma confusão ao tocar o hino do Palmeiras. Os corintianos cobraram o responsável pelo veículo, que pediu desculpas e se manteve no local. Na sequência, o caminhão reproduziu o hino do Vasco e irritou os torcedores, que perderam a paciência e atiraram pedras. O trio, então, deixou o local ao som do hino do Paysandu.

PRÓXIMOS PASSOS

Com a aprovação do impeachment, Augusto Melo deixa a cadeira presidencial, se torna inelegível pelos próximos dez anos e ainda corre o risco de sofrer um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Agora, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior irá convocar uma eleição indireta, somente com a participação dos conselheiros, para definir quem será o presidente do clube até o final de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo.

Associados que já cumpriram pelo menos dois mandatos no Conselho Deliberativo, independentemente de serem conselheiros atualmente, poderão se candidatar para o mandato "tampão". Presidente interino, Osmar Stabile deverá se candidatar para o pleito.

ENTENDA OS MOTIVOS

Augusto Melo foi afastado da cadeira presidencial após votação do Conselho Deliberativo do Corinthians. O órgão aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Poucos dias antes da votação, o presidente afastado foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa.

Voltando um pouco no tempo, no dia 12 de agosto de 2024, a Comissão de Justiça do Corinthians entregou um relatório para o Conselho Deliberativo a respeito de investigações sobre alguns temas que envolvem a gestão de Augusto, como as negociações com a VaideBet e a Gazin (empresa de colchões que tem espaço no uniforme de treino).

Posteriormente, Augusto e pessoas que são ou foram ligadas à gestão foram ouvidas pela Comissão de Ética. Além do presidente, Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo) e Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) foram investigados internamente.

Augusto entregou sua defesa à Comissão de Ética no final de setembro. No dia 26 de agosto, de forma paralela à investigação, um grupo de conselheiros enviou ao Conselho um requerimento que solicitava a destituição de Melo.

O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", conteve mais de 50 assinaturas, número mínimo para que a solicitação fosse apreciada pelo presidente do CD.

O documento pede "tramitação sucinta" e se apega, principalmente, ao Artigo 106, "b" e "d", do Estatuto do clube, além da Lei 14.597/23, referente a nova Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre crimes de "Lavagem" ou ocultação de bens.

Art. 106 - São motivos para requerer a destituição do Presidente e/ou dos Vices:

b) ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians.

d) ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.

Em 19 páginas, que detalham acontecimentos recentes promovidos pela atual gestão, o requerimento se apoia em fundamentos que objetivam apontar eventuais problemas e condutas temerárias da gestão após avaliação dos seguintes casos:

"Laranja" na intermediação da VaideBet;

Depoimento de Cassundé à Polícia, refutando ter feito intermediação;

Debandada de dirigentes, perda do patrocínio e prejuízo moral;

Depoimento de Armando Mendonça à Polícia, apontando omissão dos gestores;

Agressão de Augusto a um torcedor do Cruzeiro, em MG, com prejuízo a imagem da instituição.

No requerimento, conselheiros colocaram o Corinthians como "vítima de crimes cometidos pelos próprios dirigentes" e ainda reforçaram a intenção de se obter para o clube o devido "ressarcimento do prejuízo em razão do pagamento errôneo à malfadada empresa que nunca intermediou a confecção do contrato com a antiga patrocinadora".

Preparação para o Campeonato Brasileiro no CT! ?? Assista ao treino deste sábado ?? https://t.co/oMpFCNyxlO#VaiCorinthians pic.twitter.com/5bkf3dDTvv ? Corinthians (@Corinthians) August 9, 2025

NOVOS DESDOBRAMENTOS

Uma série de eventos aconteceu desde o afastamento inicial de Augusto Melo, no último dia 26 de maio. Cinco dias depois, no dia 31 daquele mesmo mês, o mandatário se dirigiu ao Parque São Jorge com alguns aliados e tentou reassumir a presidência com base em um ofício assinado por Maria Ângela, mas o documento não foi reconhecido pelo presidente interino, Osmar Stabile, que inclusive chamou a Polícia.

Ela, que atua como 1ª vice secretária do Conselho Deliberativo, se intitulava presidente interina do órgão já que, em seu entendimento, Romeu Tuma deveria estar afastado e o sucessor imediato do posto, o vice Roberson de Medeiros, o 'Dunga', estava de licença médica. A conselheira, então, dizia ter anulado todos os atos conduzidos por Tuma desde o dia 9 de abril, dentre eles, a votação que aprovou o impeachment de Augusto pelo caso VaideBet, e determinava que o presidente afastado deveria ser reconduzido ao cargo.

A tentativa de retomada do poder no Corinthians, porém, não teve sucesso. Depois disso, alguns aliados de Augusto Melo chegaram a protocolar outras ações na Justiça buscando a anulação do impeachment e até mesmo do indiciamento do mandatário no caso VaideBet, mas tiveram diversas liminares negadas.

Augusto Melo usando boné da VaideBet

Já no último dia 22 de julho, Augusto Melo se tornou réu no caso VaideBet. A juíza responsável pelo caso acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Dois dias depois, houve um protesto das torcidas organizadas em frente ao Parque São Jorge. Os torcedores, entre eles lideranças da Gaviões da Fiel e membros da Camisa 12, pediram a renúncia de Augusto Melo e prometeram agir de maneira contundente se ele retornasse ao clube.