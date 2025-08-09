Augusto Melo contesta impeachment no Corinthians e promete tomar medidas

Augusto Melo se manifestou em nota oficial neste sábado, logo após os sócios do Corinthians aprovarem o impeachment do mandatário em Assembleia Geral, no Parque São Jorge, e contestou o resultado da votação. Ele, inclusive, promete tomar medidas cabíveis.

O ex-presidente alega que o rito não foi conduzido de maneira isenta. Além disso, ele diz que membros de organizadas que estavam presentes no ginásio Wlamir Marques "coagiram os votantes". Veja abaixo, na íntegra, o comunicado:

"O presidente Augusto Melo vai contestar as irregularidades da votação deste sábado (9/8) tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Entre os absurdos ocorridos neste sábado está a condução da votação por pessoas que estão em campanha contra Augusto Melo, sem isenção para desempenhar essa função. A diretoria interina permitiu que entrassem no clube membros de organizadas que coagiram os votantes e se negou a disponibilizar o registro de entrada dos sócios no clube, para que fosse possível comparar o número de entradas com o número de votos. A apuração das urnas foi controlada pelos adversários do presidente. Na esfera judicial, todas as medidas estão sendo tomadas para provar a inocência de Augusto Melo em relação a acusações falsas que ensejaram a condução de um inquérito nulo pela Polícia Civil."

No total, 1.413 associados votaram a favor do impeachment de Augusto Melo, contra 620. O dirigente deixou o local sem falar com a imprensa entre as apurações da quinta e a sexta urna - ao todo, foram 16.

O dirigente estava afastado do cargo desde o último dia 26 de maio, data em que o Conselho Deliberativo do Timão aprovou a destituição de Augusto Melo por conta do caso VaideBet. Desde então, Osmar Stabile vinha exercendo a função de maneira interina.

Com a aprovação do impeachment, Augusto Melo deixa a cadeira presidencial, se torna inelegível pelos próximos dez anos e ainda corre o risco de sofrer um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Agora, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, convocar uma eleição indireta, somente com a participação dos conselheiros, para definir quem será o presidente do clube até o final de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo.

Associados que já cumpriram pelo menos dois mandatos no Conselho Deliberativo, independentemente de serem conselheiros atualmente, poderão se candidatar para o mandato "tampão". Presidente interino, Osmar Stabile deverá se candidatar para o pleito.