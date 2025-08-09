Anthony Hernandez brilha e lidera lista de premiados no UFC Vegas 109

O UFC Vegas 109, realizado neste sábado (9), contou com atuações dominantes e nocautes marcantes que renderam o bônus de 'Performance da Noite' a quatro atletas. Cada premiado recebeu 50 mil dólares (cerca de R$ 271 mil). Os escolhidos foram Anthony Hernandez, Elijah Smith, Joselyne Edwards e Christhian Leroy Duncan.

Na luta principal do evento, Hernandez teve atuação impecável e finalizou Roman Dolidze no quarto round, após controlar amplamente todas as ações do combate. O triunfo marcou sua oitava vitória consecutiva, sendo a sexta por via rápida, consolidando o norte-americano entre os principais nomes dos médios (84 kg).

Já Elijah Smith protagonizou um dos momentos mais impactantes da noite ao nocautear Toshiomi Kazama com um 'body slam' brutal ainda no primeiro assalto. O japonês foi imediatamente encaminhado ao hospital para exames, mas sem complicações maiores.

Joselyne Edwards fez história ao se tornar a primeira atleta a nocautear Priscila 'Pedrita'. A panamenha aproveitou as brechas da brasileira na trocação e venceu com um cruzado certeiro de direita no round inicial. A derrota marcou o terceiro revés de Pedrita nas últimas quatro apresentações.

Encerrando a lista de premiados, Christhian Leroy Duncan superou Eryk Anders por nocaute técnico, após impor ritmo alto e manter pressão constante. Com o resultado, 'CLD' chegou à quarta vitória em cinco lutas no UFC, tendo perdido apenas para Gregory 'Robocop' nesse intervalo.

Resultados do UFC Vegas 109

Anthony Hernandez venceu Roman Dolidze por finalização no quarto round;

Steve Erceg venceu Ode Osbourne por decisão unânime;

Iasmin Lucindo venceu Angela Hill por decisão unânime;

Andre Fili venceu Christian Rodriguez por decisão dividida;

Jean Matsumoto venceu Miles Johns por decisão dividida;

Christian Leroy Duncan venceu Eryk Anders por nocaute no primeiro round;

Julius Walker venceu Raffael Cerqueira por decisão unânime;

Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round;

Joselyne Edwards venceu Priscila Pedrita por nocaute no primeiro round;

Uros Medic venceu Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round;

Gabriella TKO venceu Julija Stoliarenko por decisão unânime;

Eric McConico venceu Cody Brundage por decisão unânime.

